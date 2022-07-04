Мер Слов'янська закликав мешканців їхати і назвав вагому причину для евакуації

Вадим Лях закликав мешканців Слов'янська залишати місто / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Слов'янська Донецької області Вадим Лях закликав жителів міста евакуюватися.

Як підкреслив міський голова, в окупантів після Лисичанська "наступною ціллю буде Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут", пише 24tv.ua.

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За його словами, за останні 10 днів Слов'янськ став прифронтовим містом – зараз його обстрілюють щодня. Зокрема, 3 липня, відбувся найсильніший з ворожих обстрілів. Унаслідок цього 19 людей було поранено, а 6 загинули, серед них – одна дитина.

З огляду на це, міський голова закликає мешканців Слов'янська евакуюватися, адже зараз це можна зробити безпечно. Він зауважив, що евакуації проходять щодня, а кількість охочих виїхати збільшується. До прикладу, сьогодні таких людей було 70, а завтра виїжджатимуть вже 200. Щоб записатися, люди телефонують на спеціальну гарячу лінію та обирають найзручніший для себе напрямок.

Він зауважив, що Слов'янськ тривалий час був певним хабом – містом, через яке проходили евакуаційні маршрути з інших населених пунктів. Мер розповів, що бачив багатьох людей з Сєвєродонецька, Лимана, Ізюма, які спочатку навідріз відмовлялися від евакуації, а коли "прилітало" поруч, з'являлися на Слов'янському вокзалі в шльопанцях та халатах, готові їхати в будь-яку точку країни.

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"Я розумію, що, на жаль, так буде і в Слов'янську. Це вже помітно, бо збільшується кількість тих, хто хоче виїхати, але збільшується насамперед тому, що збільшується кількість прильотів та гинуть люди", – пояснив Лях.

Також він запевнив, що, незважаючи на великі ризики, евакуацію проводили і проводитимуть надалі навіть у таких екстремальних умовах.

РФ готує Слов'янську долю Маріуполя?

Місто Слов'янськ на Донбасі після захоплення Сєвєродонецька стало однією з головних цілей для російських окупантів. Війська РФ роблять спроби наступу на Слов'янському напрямку та б'ють з артилерії по житлових кварталах міста.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 26 червня в ефірі національного телемарафону заявив, що окупанти стягують сили до Слов'янська, щоб повторити сценарій Маріуполя та Сєвєродонецька.

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За його словами, армія РФ накопичує живу силу, артилерію та важку техніку. Противник хоче застосувати для обстрілів міста, окрім ракет та авіації, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню.

"Тактику росіяни не змінюють, ми бачили, що відбувалося в Маріуполі та Сєвєродонецьку, тому зі Слов'янськом готуємось до будь-якого сценарію", – сказав голова ОВА.

Кириленко додав, що лінія оборони навколо Слов'янська побудована таким чином, щоб росіяни не могли знищувати місто з артилерії, проте вони готуються саме до такого сценарію. Він підкреслив, що місто готове "стояти стільки, скільки потрібно".