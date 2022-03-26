Між кібератаками РФ на українські ЗМІ та обстрілами міст є зв'язок – розвідка

Розвідники помітили зв'язок між обстрілами та кібератаками РФ / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські хакери намагаються зламати українські медіа, але не можуть подолати наш захист. Щоб пояснити потужність української системи безпеки, в РФ видали новий фейк – нібито в країні працює кібердесант США та НАТО. Водночас розвідники помітили зв'язок між кібератаками РФ та атаками на критичну інфраструктуру.
Про це повідомили у Держспецзв'язку.
"За допомогою ракетних бомбардувань російська армія намагається знищити телевізійну інфраструктуру України. На окупованих територіях, де їм це вдається, росіяни починають транслювати сигнал власних пропагандистських медіа. Втім, українці не довіряють російській пропаганді", – заявила пресслужба.
Через це хакери РФ намагаються зламати українські медіа та опублікувати на них фашистську символіку чи пропаганду. Злом медіакомпаній здійснювався через вразливість рекламної програми Redtram. Хакери зареєстрували користувальницький кабінет у додатку та публікували фейки на сайтах.
"Ця атака не була складною. Ми швидко відреагували на неї та усунули її. Вона не завдала шкоди інформаційній інфраструктурі видань", – сказав заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.
Новий фейк Росії
Російська пропаганда поширює фейки в Україні, щоб пояснити міць українського кіберзахисту та свої ж невдачі. Російські пропагандисти почали розповідати про "фахівців США та НАТО, які ведуть війну у кіберпросторі".
Однак насправді системи безпеки міцні завдяки роботі українських ІТ-спільнот та держфахівців.
"Наша співпраця з міжнародними партнерами – це двостороння дорога. Ми надаємо міжнародній кіберспільноті найновіші дані та інформацію про російські операції, і ми справді слугуємо передовою, яка захищає Європу та НАТО від російських хакерів, як це роблять Збройні сили України на землі", – додав Жора.