Смертний вирок іноземцям-захисникам "Азовсталі": що відповіли у МЗС окупантам

Британці мали чинний контракт із ЗСУ, підписаний до нападу Росії / Колаж "Сьогодні"

В Україні відреагували на смертний вирок громадянам Великої Британії та Марокко, які як контрактники ЗСУ потрапили в полон до збройних формувань невизнаного утворення "ДНР" і були засуджені там до страти за тероризм.

Свою реакцію висловив спікер українського МЗС Олег Ніколенко виданню "Українська правда".

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"Так званий "судовий процес" над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських теренах нікчемний. Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище за закон і мораль, підривають механізми повернення військовополонених. Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль задля звільнення всіх захисників України" , – повідомив Ніколенко.

Також спікер зовнішньополітичного відомства України наголосив, що всі іноземці, що воюють на українській території у складі ЗСУ, є офіційними військовослужбовцями ЗСУ. Таким чином на них поширюються права статусу комбатантів – військовий, який бере участь у військових діях.

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