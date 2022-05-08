Мільйон жителів Луганщини залишився без води – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації заявив, що з водою проблема є колосальною. / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти збільшили кількість обстрілів по Луганській області. Зокрема, влучили у водоканал – воду доведеться розвозити в цистернах.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів телеведучим телеканалу "Україна 24" Катерині Федотенко і Євгенію Кисельову в ефірі проєкту FREEDOM.

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Ситуація в області

За словами Гайдая, кількість атак, обстрілів і авіаударів значно зросла, зокрема в напрямку Попасної та Лисичанська. У Рубіжному також тяжка ситуація, але наступ ворога стримують – ба більше, там було підбито п’ять танків, росіяни втратили десятки солдатів.

"На підступах до Сєвєродонецька, у Воєводівці, оркам вдалося зайти туди, наші вибили, так було декілька разів. Зараз підійшло підкріплення, наші закріпилися, і тепер Воєводівку контролюємо ми, Сєвєродонецьк повністю також. А от у Попасній, на жаль, знищили позиції наших військових, тому довелося відійти на ті позиції, які були підготовлені заздалегідь, і тепер вони там тримають оборону", – сказав він.

Водночас біля Лисичанська окупантам вдалося перекинути через річку понтонний міст – нині там дуже тяжкі бої. Гайдай зазначив, що це якраз той населений пункт, де вчора авіабомба влучила в школу і 60 людей залишилися під завалами.

Удар по водоканалу

"А сьогодні зранку у попаснянський водоканал, в усю інфраструктуру, прилетіла ще одна (авіабомба. – Ред.). І тепер води немає у мільйона жителів Луганської області – як на підконтрольній області, так і на окупованій", – заявив Гайдай.

За його словами, у цій катастрофічній ситуації, на жаль, поки що ніяк не зарадиш, адже навіть у мирний час відновлення всієї інфраструктури зайняло б щонайменше три місяці. А якщо зважати, що тепер війна, немає доступу до постачання обладнання і постійні обстріли, то з водою проблема колосальна.

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"Єдине, що ми знали, – що такий варіант можливий, тому я навіть це анонсував і говорив у своєму відеозверненні. Ми отримали цистерни – п'ятитонні, по 500 літрів, 250 літрів – і розставили в містах – Сєвєродонецьку, Лисичанську. На причепах будемо розвозити воду в цистернах, а великі резервуари поставили в різних локаціях. Тобто критично вода, загалом, буде, але зрозуміло, що не в тих об'ємах, які б хотілося", – сказав він.

Нагадаємо, за 6 травня російські окупанти 24 рази обстріляли житлові райони Луганської області. Багато пошкоджень було в Гірській, Попаснянській громадах та Сєвєродонецьку.

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