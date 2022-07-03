Міноборони відкидає взяття Лисичанська силами загарбника

Радник міністра оборони заявив, що ситуація в Лисичанську давно була дуже напруженою. / Фото: Колаж: Сьогодні

Лисичанськ не перебуває під "повним контролем" російських окупантів, попри заяви в Росії про те, що місто захоплене.

Про це радник міністра оборони України Юрій Сак заявив BBC.

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За словами Сака, ситуація в Лисичанську "вже досить давно була дуже напруженою", а російські загарбники "безперервно атакували місто".

"Для українців цінність людського життя є пріоритетом, тому іноді ми можемо відступати з певних територій, щоб у майбутньому їх відбити", – сказав він.

Окупанти закріплюються

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські загарбники закріплюються в районі Лисичанська і все місто у вогні. Загарбники кинули туди всі сили.

За його словами, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську протягом короткого періоду адмінбудівлі повністю знищені.

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Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що окупанти на Донбасі відмовилися від ідеї взяти Лисичанськ лобовим штурмом і намагаються влаштувати "котел" захисникам міста.