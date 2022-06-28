Монастирський розповів про нові жертви та що залишилося від ТЦ у Кременчуці

Денис Монастирський розповів про ситуацію у Кременчуці. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава МВС Денис Монастирський заявив, що точна кількість жертв у Кременчуці невідома. Наразі розібрали 60% завалів. Станом на цю годину 18 загиблих, безвісти зниклими вважається 21 особа.

Про це Монастирський повідомив під час брифінгу в Кременчуці.

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За його словами, більшість знайдених тіл ще не впізнано, оскільки вони сильно обгоріли.

"На цю хвилину можемо сказати про розбір 60% завалів ТЦ. Рятувальники намагатимуться розібрати завали до завтрашнього ранку, тоді буде відома остаточна кількість загиблих", – додав глава МВС.

Подробиці ракетного удару по Кременчуку

У понеділок, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області.

Згодом мер повідомив, що ракетний удар припав у дуже людне місце, яке на 100% не має стосунку до воєнних дій. Є загиблі та поранені. Пізніше стало відомо, що йдеться про ТЦ "Амстор".

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Кількість жертв ракетного удару за ніч зросла до 18. Як повідомляє пресслужба ДСНС, через атаку є 59 потерпілих. 25 людей госпіталізували, з них одна особа померла в лікарні.

Станом на ранок 28 червня пошуково-рятувальні роботи тривають, розбирають пошкоджені будівельні конструкції за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

Також нагадаємо, лідери G7 та ООН відреагували на удар по Кременчуку.

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Крім того, ми писали, що страшний обстріл ТЦ у Кременчуці можуть розслідувати в Гаазі.