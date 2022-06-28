Монастирський з'ясував імена стерв'ятників Путіна, які вдарили по ТЦ Кременчука

Денис Монастирський дізнався, хто з підпорядкування Путіна атакував Кременчук. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава МВС України Денис Монастирський заявив, що правоохоронці вже встановили імена пілотів Росії, які вдарили по торговельному центру у Кременчуці. Наразі розпочали справу за фактом ракетного удару. Стаття КК передбачає довічне ув'язнення.

Про це Монастирський повідомив під час брифінгу у Кременчуці.

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За його словами, за цей злочин буде покараний не лише Путін, а й безпосередні виконавці. Кримінальне провадження веде СБУ.

"Аналітики СБУ та Національної поліції встановили, який саме полк російської авіації здійснив цей злочин. Уже є перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22 і здійснили фатальні постріли", – заявив Монастирський.

Також він зазначив, що зараз відомо про 18 загиблих, 21 особа вважається зниклою безвісти. До лікарів звернулися 59 поранених, 25 було госпіталізовано, 1 людина померла в лікарні.

Подробиці ракетного удару по Кременчуку

У понеділок, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області.

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Згодом мер повідомив, що ракетний удар влучив у дуже людне місце, яке на 100% не має відношення до воєнних дій. Є загиблі та поранені. Пізніше стало відомо, що йдеться про ТЦ "Амстор".

Кількість жертв ракетного удару за ніч зросла до 18. Як повідомляє пресслужба ДСНС, в результаті атаки – 59 потерпілих. 25 людей госпіталізовано, з них одна особа померла в лікарні.

Станом на ранок 28 червня пошуково-рятувальні роботи тривають, розбирають понівечені будівельні конструкції за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

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Також нагадаємо, лідери G7 та ООН відреагували на удар по Кременчуку.