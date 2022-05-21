Можемо сперечатися: Олена Зеленська поділилася "кухнею" промов президента

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Дружина президента України Олена Зеленська регулярно обговорює з ним тексти його виступів, проте їх не редагує. Сам Володимир Зеленський розповів, як пишуться його тексти щоденних звернень. Про все це подружжя розповіло телеведучим Вадиму Карп'яку та Олені Фроляк для марафону "Єдині новини", який транслював YouTube-канал "Україна 24".

"Я не редагую тексти, і мені здається, це мені вже не під силу, тому що їхня робота досягла таких обсягів, що я б фізично це не встигла. Мені й не хочеться цього робити. Ми можемо сперечатися через якісь літературні речей, мені іноді замало якихось прийомів, а іноді забагато. "Можна було таку метафору не використовувати, надто багато прикладів, дуже довго, зупинись". Але це вже постфактум, просто обговорюємо. Я думаю, у мене є інші місії, а команда справляється дуже добре", — сказала вона.

Олена зізналася, що їй не показують тексти виступів заздалегідь, навіть сам Володимир Зеленський іноді пізно бачить ці тексти. При цьому він завжди каже спічрайтеру, що саме хоче сказати, тезово та сформульовано.

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"Залишається тільки викласти це на папері, а відредагувати — це вже швидко. Ніхто не пише так, щоби хтось сів і написав есе для президента. І тому теж я не можу допомогти, бо це його думки, а не мої", — розповіла вона.

Сам Володимир Зеленський розповів як готуються його виступи.

"Для мене важливо не говорити чуже, розуміти, що я роблю. Я не механізм, я не робот. Я не маю часу повністю щось писати. На найскладніші звернення я витрачав багато часу. Для мене важливо, щоб мої думки були всі донесені, ідея промови для мене є завданням номер 1. Колектив (по підготовці промов — ред.) у нас невеликий — я і ще 1-2 особи. Більше й не потрібно, бо чим більше людей, тим більше думок, а тут питання, як донести саме мої думки", — сказав він.

Про що ще говорив Зеленський