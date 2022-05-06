На Буковині гендиректор лікарні вирішив нажитися на гумдопомозі: привласнив п'ять швидких

Гендиректор наживався на війні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернівецькій області генеральний директор однієї з лікарень привласнив собі автомобілі швидкої допомоги, які призначалися для ЗСУ та на потреби медзакладу. Про це повідомляє в Telegram-каналі Офіс генерального прокурора.

Виявилося, що авто, які надійшли на територію України, не були відправлені за призначенням.

"Під час прибуття на територію України автомобілі швидкої допомоги не були розподілені на потреби армії або лікарень. Вони були зареєстровані за благодійною організацією, яку очолює цей же керівник лікарні, та використовувалися для надання платних послуг громадянам", – повідомили в Офісі генпрокурора.

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