На Донбасі після ракетного удару по вокзалу у Краматорську змінили схему евакуації

Як проведуть евакуацію після удару по Краматорську / Фото: Колаж: Сьогодні

Вокзал Краматорська призупинив роботу після ракетного удару РФ. Тепер евакуаційні потяги забиратимуть людей зі Слов'янська, Покровська, а також зі станції Новозолотарівка.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Реклама

Враховуючи зростання кількості атак по цивільних об'єктах, у тому числі вокзалів, в Україні посилять заходи щодо недопущення скупчень людей навколо вокзалів, розділятимуть потоки пасажирів.

Наразі Донецька та Луганська ОВА спрямовують максимум зусиль на евакуацію насамперед дітей, жінок, людей похилого віку, осіб з інвалідністю.

В УЗ додали, що повний розклад евакуаційних рейсів опублікують окремо.

Реклама

Що відомо про обстріл Краматорська