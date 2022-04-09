На Донбасі після ракетного удару по вокзалу у Краматорську змінили схему евакуації

Як проведуть евакуацію після удару по Краматорську / Фото: Колаж: Сьогодні
Вокзал Краматорська призупинив роботу після ракетного удару РФ. Тепер евакуаційні потяги забиратимуть людей зі Слов'янська, Покровська, а також зі станції Новозолотарівка.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Враховуючи зростання кількості атак по цивільних об'єктах, у тому числі вокзалів, в Україні посилять заходи щодо недопущення скупчень людей навколо вокзалів, розділятимуть потоки пасажирів.
Наразі Донецька та Луганська ОВА спрямовують максимум зусиль на евакуацію насамперед дітей, жінок, людей похилого віку, осіб з інвалідністю.
В УЗ додали, що повний розклад евакуаційних рейсів опублікують окремо.
Що відомо про обстріл Краматорська
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Спочатку було відомо про понад 30 загиблих та 100 поранених.
- Голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють у мирному населенні.
- Станцію Краматорськ на Донеччині закрили для евакуації та прийому поїздів. Але евакуаційні рейси 8 квітня вирушать зі Слов'янська.
- Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що повторюється історія, як із малайзійським Боїнгом: "Щойно моральні ублюдки пустили ракету по Краматорську, почали розносити про те, що "працюємо по скупченню бойовиків ЗСУ". Коли зрозуміли, що наробили х**ні, почали витирати, редагувати".
- Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що цілями удару були помста за вигнання РФ із Ради ООН із прав людини, а також зрив евакуації українців.
- Увечері 8 березня кількість загиблих через ракетний обстріл зросла до 52. Ще 109 українців поранено.