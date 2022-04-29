На Донбасі українські військові відбили 14 атак армії РФ

Російські військові зазнають втрат / Колаж "Сьогодні"

Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 14 атак російських військових на Донецькому та Луганському напрямках сьогодні, 29 квітня.

Про це повідомляє ООС.

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Українські захисники знищили:

11 танків,

7 артилерійських систем,

27 одиниць броньованої техніки,

1 бойову броньовану машину,

14 автомобілів ворога.

Також підрозділи протиповітряної оборони на Донбасі збили один літак та сім безпілотних літальних апаратів.

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!" – йдеться у повідомленні.

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Коли настане світ?

Наразі українці постійно думають, коли в Україні настане мир, а окупанти підуть із нашої землі. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на це питання водночас є і немає відповіді.

"Очевидно, що щодня – а особливо сьогодні, коли розпочався третій місяць нашого опору – всіх в Україні непокоїть питання про мир. Про те, коли це все закінчиться. Про те, коли і що може стати перемогою для України. На це питання одночасно і є і немає простої відповіді: коли буде перемога – її відчує кожен, коли настане світ – його побачить кожен, але щоб це сталося – і сталося швидше – ми повинні думати не про те, коли і що це буде. А про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще болючішим", – зазначив президент.

Також він додав, що Україна готова до миру ще з часів початку війни на Донеччині.

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