На Донбасі знищили загін путінських найманців з Сирії та Лівії – Данілов

Данілов розповів про ліквідацію в Луганській області іноземних найманців / Фото: Колаж: Сьогодні

У складі армії РФ проти України воюють кілька сотень найманців з Сирії та Лівії. Невеликий загін найманців нещодавно був знищений у Луганській області.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю радіо НВ.

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"Останнім часом ми помітили, що з'являються лівійці та сирійці на фронті – так звані найманці", – заявив він.

На питання, як він оцінює бойову спроможність найманців, Данілов відповів:

"Мені складно говорити про бойову спроможність. У нас сьогодні фотографії саме цих людей, які були знищені у місті Попасна Луганської області... Важко сказати, які вони воїни. У нас інші кліматичні умови. І війна, мабуть, інша. Думаю, що вони не зовсім очікували на те, що тут побачили".

Секретар РНБО повідомив, що знищений загін найманців був невеликим – приблизно 20-25 осіб.

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"А скільки їх блукає територією Донецької, Луганської областей, частково окупованих з 2014 року, сказати складно. Але я не думаю, що їх тисячі. Це може бути 300-500. Вони фізично більше завезти не можуть, бо у них там теж іде війна, бойові дії", – наголосив Данілов.

В Ефіопії сотні людей прийшли вербуватися до армії РФ

У столиці Ефіопії Аддіс-Абебі біля посольства Росії була помічена черга з сотень місцевих чоловіків. За даними ефіопських ЗМІ, вони намагалися завербуватися та допомогти армії РФ у її вторгненні в Україну.

Посольство РФ дало власне пояснення довгої черги: це "демонстрація солідарності та підтримки Російської Федерації".

При цьому в посольстві наголосили, що, згідно з Віденською конвенцією, вербування найманців не входить до їхніх повноважень.