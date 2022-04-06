На Київ уже наведені ядерні ракети — полковник СБУ

РФ може застосувати проти Києва ядерну зброю/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російська Федерація розглядає питання щодо застосування проти Києва ядерної зброї. Вже є ракета, спрямована у бік української столиці.

Про це полковник СБУ Михайло Притула сказав журналістам каналу "Україна 24" Василю Голованову та Віолетті Логуновій в ефірі проєкту FREEДІМ.

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"Вони це питання розглядали, розглядають. Будьте впевнені, що є ракети, в яких вже наведені координати Києва і найближчих міст, у тому числі військових частин. Вони не дуже сильно приховують. Вони анонс цієї війни, тобто стратегічний задум цієї війни, вони опублікували ще 21 квітня 2008 року. Тобто рівно 14 років тому. І там в цьому стратегічному задумі були описані деякі події, які відбулися вже", — сказав Притула.

Полковник СБУ зазначив, що у РФ є сценарій щодо Києва.

"Там є події, коли вони хочуть підірвати ядерний боєприпас на великій висоті, тобто близько 20-25 кілометрів з метою погасити електроніку Києва і далі увійти за допомогою десанту. Тобто цей сценарій для них цілком реальний. Оскільки вони люблять білоруський народ, вони там можу зробити на території Білорусі, щоб претензій не було ні від кого. Над територією Білорусі, але електроніку виб'є у нас...Я розумію, що вони хочуть зробити, я розумію, що ми повинні просто до цього готуватися", – зазначив Притулку.

Загроза ядерного удару

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