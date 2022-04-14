На крейсері "Москва" знищено багато військових — Селезньов

Селезньов заявив, що після удару по крейсеру "Москва" багато військових РФ на борту загинуло/Фото: колаж: "Сьогодні"

Внаслідок атаки Військово-морських сил України на крейсер "Москва" було знищено велику кількість особового складу.

Про це заявив військовий журналіст Владислав Селезньов у ефірі проєкту FREEDOM на каналі "Україна 24".

"Крім того, що пошкоджений флагман Чорноморського флоту Російської Федерації, і відповідно знищений мобільний комплекс протиповітряної оборони, той самий комплекс, який не має аналогів, знаходився на борту ракетного крейсера "Москва". Крім того, знищено велику кількість особового складу. Це і старші офіцери з-поміж команди Чорноморського флоту Російської Федерації, це і частина екіпажу ракетного крейсера "Москва". Це колосальний іміджевий удар по репутації Чорноморського флоту Російської Федерації", — сказав Селезньов.