На параді 9 травня в Москві Путін може отримати "вибуховий подаруночок" – Аваков

У РФ може статися НП на параді / Фото: Колаж: Сьогодні

Путіну слід переживати з приводу того, щоб не стався вибух озброєння під час параду 9 травня у Москві. Так вважає ексголова МВС України Арсен Аваков.

Про це він сказав телеведучій Вікторії Малосвітній в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Якщо божевільний путін буде влаштовувати в себе там свято і водитиме свої ржаві залізяки по Красній площі, то нехай. Втім, йому варто хвилюватись, щоб який-небудь "Іскандер" перед його трибуною не вибухнув. Нормальний це буде подаруночок?"

Найкращим подарунком українцям, за словами Авакова, стане контрнаступ ЗСУ на окупанта.

"Я бачу, як зі сторони мого рідного Харкова росіян "віджимають" з боку наших військових формувань, і ми відтісняємо все далі лінію зіткнення від Харкова. Сподіваюсь, що в найближчий час гармати перестануть діставати навіть до околиць міста, це і буде найкращий подарунок нам до 9 травня".

Арсен Аваков порадив українцям прислухатися до чиновників, навіть якщо вони перестраховуються напередодні 9 травня.

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"Якщо чиновники перестраховуються, слухайте їх. Панове, дорогі мої співгромадяни, вмикайте власні мізки!"

Аваков додав, що український народ мудрий, він багато страждав за цих понад 70 днів війни. Тож навряд чи "матиме дурь" виходити на демонстрації чи покладання квітів в такий момент, а чи боротися, так би мовити, із "колорадськими стрічками".

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