Начальник ГУР пояснив, навіщо Росія відправляє своїх військових вмирати за Зміїний

Буданов розповів про роль острова у війні Росії та України / Колаж "Сьогодні"

Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки потрібно. Все через те, що територія має стратегічне значення як для України, так і для Росії, адже він дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну обстановку на півдні України.

Про це повідомляє начальник ГУР МО Кирило Буданов.

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Острів дозволяє:

контролювати надводну та певною мірою повітряну обстановку на півдні України;

важливий з погляду можливості висадки Росією тактичного морського десанту;

теоретично це єдиний регіон, через який окупанти можуть спробувати висадити десант на територію "Придністров'я".

"Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних судів у всіх напрямках на південь України… Острів Зміїний – це територія України, і боротимемося за неї стільки, скільки нам потрібно", – каже начальник ГУР МО.

Навіщо РФ потрібний Херсон

У російського керівництва є дві ідеї, які пов'язані з Херсоном.

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"Перша – це відтворення Таврійської губернії, яка існувала нетривалий час за часів Російської імперії. Це територія Криму, Херсона, частково Миколаївської області й навіть трохи Донецької області та Запоріжжя, з адміністративним центром у місті Сімферополь", – каже Буданов.

Також РФ планує створити так зване Небесне місто.

"Друга ідея, яку рідко можна почути, проте вона має місце, це так зване Небесне місто. Це Одеська область, Херсонська область, частина Миколаївської області, Дніпро та частина Донецької області. Була така концепція", – додав Буданов.

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