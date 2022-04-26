Найбільший хабар в історії України передали на потреби ЗСУ (фото)

ЗСУ передали 6 млн доларів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Найбільший хабар в історії України розміром 6 млн доларів передали на потреби Збройних Сил. Для цього Вищий антикорупційний суд зняв арешт з коштів у відповідному кримінальному провадженні.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

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Таке рішення ініціювали САП і НАБУ. У результаті 6 млн доларів (понад 170 млн гривен за курсом НБУ) вже перерахували на потреби обороноздатності держави.

Гроші передали на потреби ЗСУ. Фото: НАБУ

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Що відомо про найбільший хабар

У червні 2020 року НАБУ та САП викрили трьох осіб, один із яких був чинним на той момент посадовцем ГУ ДПС у м. Києві, на спробі підкупу керівництва антикорупційних органів – їм запропонували закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього топпосадовця.

"Послугу" оцінили у 5 млн доларів, ще 1 млн доларів США посадовець ГУ ДПС взяв собі "зверху". Цих всіх осіб, а також ініціатора підкупу притягнули до відповідальності. Розслідування закінчили, справи за їхнім обвинуваченням слухаються у ВАКС.

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