Наливайченко заявив про паніку окупантів у Криму – біжать навіть ФСБшники

"Влада" біжить із Криму / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупаційна влада Криму біжить з півострова. Про це заявив політичний діяч та ексголова СБУ у 206-2010 та 2014-2015 роках Валентин Наливайченко.

Про це він розповів в ефірі національного інформаційного марафону телеведучої Олені Цинтилі на YouTube-каналі "Україна 24".

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Тимчасова влада Криму, за словами Наливайченка, терміново "скидає" житло, щоб якнайшвидше виїхати звідти. Це головним чином ФСБшники та міліція, які після анексії півострова переїхали сюди з Росії.

"Ті, хто зображував владу на півострові, швидко продають нерухомість та відвозять свої сім'ї. Тобто фактично драпають із Криму".

Крім цього, політик назвав ще два фактори, які, на його думку, впливають на кримчан та змушують їх змінити ставлення до "російського світу" на негативне.

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"Кримчани бачать переповнені шпиталі та лікарні тисячами та тисячами поранених. Це як ніщо деморалізує, зокрема, місцеве населення Автономної Республіки Крим. Також місцеві бачать примусовий призов до російської армії стає дедалі жорстокішим".

Все більше людей забирають, а повертають або пораненими, або взагалі кидають убитими на полі бою, додав Наливайченко.

"У Криму тепер так само добре відомо, як і по всій Росії, що російська армія просто залишає на полі бою своїх убитих, вони їх навіть не підбирають".

Наливайченко пояснив, що далі військове командування РФ наказує і їхня армія наступає по тілах власних загиблих.

"Справді, світ такого ще не бачив. У Криму не менший шок, ніж у нас чи інших частинах нашої країни через те, що творить агресор навіть зі своїми військовослужбовцями".

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