NASA показало, як горять "вишки Бойка" (фото)

Опубліковано фото пожежі / Фото: Колаж: Сьогодні

Пожежа на бурових платформах "Чорноморнафтогазу", пошкоджених після удару, потрапила на знімки американського аерокосмічного агентства NASA. Фото оприлюднило Радіо Свобода.

Вперше NASA зафіксувало пожежу 20 червня, коли російська влада звинуватила українських військових в ударі по бурових платформах, які українські ЗМІ називають "вишками Бойка". Тоді було зафіксовано три осередки пожежі.

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На знімках чотири осередки пожежі

Супутниковий знімок акваторії Чорного моря, на якому видно пожежу на бурових платформах "Чорноморнафтогазу"

21 червня пожежа посилилася. Тоді російська влада заявила, що вогонь наблизився до свердловини.

Як все відбувалося

20 червня стало відомо про удари ЗСУ по "вишках Бойка" – бурових платформах у Чорному морі, захоплених РФ після незаконної анексії Криму.

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Представник Одеської ОВА Сергій Братчук заявляв: офіційного підтвердження того, що ЗСУ обстріляли газові вишки, немає, проте, на його думку, українські військові мали для цього підстави. Братчук вказав на те, що Росія розмістила військових та обладнання на цих платформах.

Пізніше оперативне командування "Південь" підтвердило завдання ударів по позиціях російських загарбників на острові Зміїний у Чорному морі.