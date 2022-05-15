"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу!": Зеленський прокоментував перемогу Kalush Orchestra

Зробимо все, щоби "Євробачення" приймав український Маріуполь, сказав Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський віддячив Kalush Orchestra за перемогу на "Євробаченні-2022".

Відповідну заяву глави держави написав на сторінці у своєму Facebook.

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"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу!" Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного разу учасників та гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!" – заявив Зеленський.

Наприкінці свого виступу у гранд-фіналі "Євробачення-2022" Kalush Orchestra сказав найголовніше для українського народу, для людей, які перебувають у блокадному Маріуполі: "Help Mariupol! Help Azovstal!" . Ми дуже пишаємось нашими хлопцями, які зробили героїчний вчинок.

Але, схоже, не всі схвалили те, що Kalush Orchestra допоміг Україні, закликавши світ урятувати людей із заводу "Азовсталь". Так, український гурт просто почав ігнорувати після цього!

Зазначимо, що багато хто побоювався, що за гучні висловлювання нашу країну можуть виключити з конкурсу та оштрафувати за політичні висловлювання, але Kalush Orchestra не дискваліфікували із фіналу.

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Нагадаємо, сайт "Сегодня" докладно описує все, що відбувається на фіналі "Євробачення-2022" в онлайн-трансляції .