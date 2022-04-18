Наступ російських військ на Донбас уже почався, йдуть вуличні бої – Гайдай

В Луганській області почалися вуличні бої. / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступ російських військ на території Луганської області вже почався. Окупанти зайшли в Кремінну, де почалися вуличні бої.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.

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Наразі евакуація людей неможлива.

"Можемо констатувати, що наступ вже почався. Встигніть врятуватися, поки ми можемо вам допомогти", – написав Гайдай.

Він додав, що у Лисичанську поранено шестеро патрульних поліцейських. Двоє загинули та четверо поранені внаслідок обстрілу міста Золоте.

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Як виїхати з Луганської області

За словами голова ОВА, сьогодні відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної. При цьому маршрути змінено з урахуванням фактору безпеки.

"Слід приймати рішення якомога швидше. Ситуація вкрай загострена", – додав Гайдай.

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Лисичанськ:

центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;

КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15

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Привілля:

центральна площа;

Сєвєродонецьк:

міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне:

Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Гірське:

Будинок культури Україна. Гагаріна 13а

Попасна

вул. Щербакова, 1а

Також на Луганщину буде направлено гуманітарний вантаж.

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