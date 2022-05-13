Наталія Ємченко: "Із самого початку Ахметов заявив, що війна – це злочин, а Путін – воєнний злочинець"

"Із самого початку Ахметов заявив, що війна це злочин, а Путін - воєнний злочинець"

Рінат Ахметов — найбагатший український бізнесмен. Упродовж багатьох років він був дуже неоднозначною фігурою на українській політичній, економічній та медійній арені — типовим олігархом та впливовою особою для одних, великим роботодавцем, інвестором та благодійником для інших. Як варварська війна, розв’язана Росією проти України, вплинула на нього, на його бізнес, на його погляди?

Про це, про зв’язок із Маріуполем та думки про перспективи на майбутнє — в ексклюзивному інтерв’ю Kyiv Post із ключовим багаторічним керівником пресслужби інвестиційної групи SCM Ахметова, директором зі зв’язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталією Ємченко. Інтерв’ю провела 6 травня 2022 кореспондент Kyiv Post Олександра Клітіна.

"Кривава турбулентність, яка почалася 8 років тому"

- Ми всі на лякані смертями та руйнуваннями, які принесла війна Росії проти України. Але для вашої компанії та її власника Ріната Ахметова, у якого багато підприємств на Донбасі, особливо в Маріуполі, те, що сталося за останні два з половиною місяці, мабуть, було особливо нищівним ударом?

- Мабуть, варто почати з розповіді, як ми зустріли цю війну. Увечері 23 лютого в Офісі президента відбулася велика зустріч Президента України із представниками великого бізнесу. Вона розпочалася о 18:00. На круглому столі були присутні 50 найбільших підприємців.

На зустрічі, яка тривала одну годину, ми отримали дуже докладну інформацію від Президента про те, що ситуація дуже складна. Росія могла вторгнутися в Україну будь-якої миті. Але ми не могли повірити, що це станеться. Це було менше, ніж за 12 годин до вторгнення.

Як найбільший національний інвестор в Україні SCM передала Президентові наш меседж: ми — зі своєю країною, урядом та народом. Через 12 годин війна застала нас усіх, коли ми спали. Топменеджмент SCM, співробітники та наші акціонери в цей час перебували в Україні.

Це було не перше вторгнення до України; це другий цикл війни, що розпочалася у 2014 році. Я б назвала це кривавою турбулентністю, яка почалася 8 років тому. З погляду розуміння того, що відбувається, ми були готові.

Ми маємо важкий, але водночас важливий досвід переміщення наших підприємств в умовах невизначеності. 24 лютого ми почали діяти.

- Як ваш шеф та SCM відреагували на цей апокаліптичний виклик?

- Із самого початку акціонер SCM зайняв принципову позицію, про яку пан Ахметов заявив у коментарі для "Радіо Свобода" в перші дні — це воєнна агресія з боку РФ проти України. Це воєнний злочин, а Путін — воєнний злочинець. Ми будемо підтримувати Україну та український народ, наші міста, територіальну оборону та Збройні сили України.

З нашого боку, все було зрозуміло із самого початку. SCM незмінно дотримується цієї позиції та діє як патріотична бізнес-група, яка всіляко підтримує Україну.

Будучи глобальним гравцем, SCM має авторитет на міжнародних ринках і роз’яснює, що відбувається зараз в Україні. Вкрай важливо, щоб ми не дали світові змогу забути про цю війну, щоби вона не стала буденністю, щоби світ не сприймав її як щось нормальне.

Це ненормально. Це трагедія для України та всього цивілізованого світу. Це стало ще очевиднішим для цивілізованого світу після Бучі та Ірпеня. Це не просто воєнний злочин, це трагедія світового масштабу. Така ж історія з вокзалом у Краматорську. Це була дуже цинічна атака. Але найбільша трагедія на півдні України — це Маріуполь. Ми вважаємо це геноцидом української нації. Ми впевнені, що головна мета цієї війни — знищити українців як націю.

Маріуполь зруйновано набагато більше, ніж після Другої світової війни

- Тепер про облогу та руйнування Маріуполя Росією: SCM володіє заводом "Азовсталь", який залишається символом українського опору в місті та головною метою російських окупантів. Якою є офіційна позиція SCM з цього питання?

- Із самого початку пан Ахметов заявив, що Маріуполь був, є й буде українським. Наші заводи "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча ніколи не працюватимуть під російською окупацією. Маріуполь практично зруйнований. Зруйновано набагато більше, ніж після Другої світової війни. Зруйновано дуже цинічно та огидно.

Головною метою операції російської армії було покарати місто за патріотичну позицію у 2014 році. Маріуполь був одним із міст, які зазнали нападу навесні 2014 року. На той час маріупольці вирішили обстоювати свою українську ідентичність.

Після цього було вісім років розвитку та процвітання міста. Маріуполь став символом того, наскільки приголомшливим може стати українське місто на Донбасі за умови ефективного управління та підтримки його населення.

- Чи вдалося працівникам підприємства "Азовсталь" евакуюватися до того, як російські війська заблокували завод? Чи надала SCM допомогу в евакуації будь-кого зі своїх співробітників із Маріуполя?

- З перших днів ми намагалися евакуювати наших співробітників із Маріуполя, організували спеціальні автобуси, які були готові забрати людей, і за перші пару днів війни пропрацювали сотні автобусних маршрутів, які були можливі. Після того, як російські війська не дали нам чи комусь ще змогу евакуювати людей на автобусах, ми продовжили евакуацію людей на особистих автомобілях, працюючи неофіційно з добровольцями, які були готові ризикувати життям, аби врятувати людей.

На жаль, ми не мали можливості організувати масштабну евакуацію. Керівництво SCM не було готове до такої блокади Маріуполя з перших днів війни.

На "Азовсталі" працювало 11 тисяч людей, і це фортеця.

З 2014 року ми почали відновлювати бомбосховища, що залишилися з радянських часів. Усього їх було десятки під кожним підрозділом на заводі. Там могло бути одночасно 12 000 осіб. Ми розуміли, що в разі небезпеки зможемо врятувати людей із міста. П’ять бомбосховищ були спроєктовані так, щоб витримати один прямий ядерний удар.

SCM сформувала стратегічний резерв: вода, продукти харчування, ліки та генератори. Ми створили інфраструктуру, щоб люди могли тижнями перебувати в бомбосховищах на "Азовсталі".

Нині Група SCM має зв’язок лише з 4 500 робітниками "Азовсталі" з 11 тисяч. Щонайменше 150 людей загинули, тисячі зникли безвісти. У бомбосховищах на "Азовсталі" перебувають цілі сім’ї працівників.

ООН та уряд України організували першу офіційну евакуацію з "Азовсталі". Уже евакуйовано 500 людей. Сподіваюся, що через кілька днів ми знайдемо в Запоріжжі живих та неушкоджених наших робітників.

SCM пропонуватиме роботу співробітникам "Азовсталі". На підприємствах Групи вже підготовлено 4 000 вакансій та 6 000 місць для тимчасових переселенців.

На жаль, більшість робітників залишаються в Маріуполі і, за словами мера Маріуполя, загинуло 25 чи навіть 30 тисяч людей. І це реальні цифри — масштаб трагедії є неймовірним.

Стратегія SCM — стати найсильнішим глобальним гравцем на ринку сталі

- Який вплив війна мала на Групу SCM? Чи провела компанія розрахунок фінансових втрат та втрат активів із початку війни?

- Поки що рано проводити точні розрахунки, бо війна триває. Пройде якийсь час, поки війна закінчиться. На першому місці — люди. Саме туди ми насамперед спрямовуємо зусилля: допомагаємо людям, містам та нашій країні.

З початку війни ми вже виділили на допомогу українцям понад 72 млн доларів — ці кошти були виділені як гуманітарна допомога та підтримка оборони країни. З початку війни SCM виділяє близько 1 млн доларів щодня.

Щоб допомогти уряду, до війни SCM сплатила державі 9 млн доларів податків наперед. Наші потенційні втрати в Маріуполі все ж таки можна оцінити приблизно в 10 млрд доларів. Ми подамо на Росію до суду.

- Майже вся металургійна промисловість на сході України опинилася в блокаді або знищена російськими військами внаслідок бойових дій. Чи вдасться відновити її після війни? Чи має компанія якийсь прогноз щодо інвестицій, необхідних для відновлення цього сектору?

- Іде скорочення української економіки, а наш бізнес працює на третину своєї потужності. Основна невизначеність пов’язана з логістикою — що є серйозною проблемою для української економіки. Робоча сила — ще одне важливе питання. Понад п’ять мільйонів людей — жінок та дітей — зараз за межами України. Більше половини населення України залишило свої будинки. Тому поки що неможливо робити якісь прогнози. Занадто рано.

Ситуація змінилася в усіх галузях: робоча сила, інфраструктура, ринки. SCM буде працювати на межі своїх можливостей, щоб забезпечити виплату заробітної плати та податків і стимулювати економічну діяльність.

Після цього будуть нові виклики. Багато видів діяльності не можна буде здійснювати так, як це було до війни.

Отже, просто неможливо говорити про те, скільки грошей нам потрібно, щоби повернутися до тієї колишньої "нормальної" ситуації для SCM як найбільшого інвестора .

Ми будуватимемо щось нове на основі того, що в нас є. Ми шукаємо нові можливості в економічній реальності, що змінюється. Після цієї війни SCM має стати ще сильнішою компанією.

Після 2014 року ми втратили 30% нашого бізнесу, а через вісім років ми стали ще сильнішими, гнучкішими, конкурентоспроможнішими й технологічнішими.

24 лютого українська енергосистема відокремилася від російської електромережі, а 16 квітня Україна стала частиною європейської енергосистеми. Після виключення Росії з енергетичного ринку ЄС Україна стала значущим гравцем. Це історична можливість використовувати наші ресурси та технології як партнер ЄС.

Така сама ситуація й у металургійному секторі. SCM вже є в країнах ЄС: у нас є заводи в Болгарії та Великобританії, і ми ефективно конкуруємо на цих ринках. Стратегія SCM — стати найсильнішим глобальним гравцем на ринку сталі.

Євроінтеграція сьогодні є найактуальнішою й життєво важливою для України. Українським підприємствам доведеться конкурувати на європейських ринках і ставати сильнішими.

Треба реформувати судову систему України, а також запровадити екологічні норми ЄС та декарбонізацію. SCM готова грати за європейськими правилами, підтримувати всі необхідні інституційні зміни тут, в Україні та бути надійним партнером. Майбутнє SCM — на міжнародних ринках. Євроінтеграція — це не просто політичне рішення.

Вона потрібна Україні з економічного погляду, і вона призведе до реальних позитивних змін.

SCM є партнером уряду України та президента

- Війна завдала масових руйнувань, тому наші партнери, ЄС, США та інші пропонують "план Маршалла" для України. Як ви бачите реалізацію цього плану? Як SCM може допомогти Україні відновитися швидше та ефективніше?

- Під час післявоєнного відновлення виникатиме багато можливостей. Мета України — максимально ефективно використати такі можливості. SCM та пан Ахметов не проґавлять шанс допомогти Україні стати краще.

Упевнена, що SCM матиме велику вагу у післявоєнному відновленні. Над планом Маршалла для України працюють не тільки західні партнери. Мені вже відомо про дев’ять місцевих бізнес-ініціатив. Вкрай важливо створити платформу для співпраці та координації. SCM готова надати підтримку та запропонувати свої знання та досвід, особливо на енергетичному ринку. На думку нашого уряду, після війни в Україну потрібно буде інвестувати 1 трильйон доларів.

Маріуполь — унікальне місто. Пан Ахметов заявив, що готовий інвестувати у відновлення Маріуполя. Маріуполь — не лише символ трагедії. Це історія легендарної оборони та величезний внесок у нашу спільну перемогу.

З цього погляду для цього міста має бути окремий план Маршалла. SCM готова до співпраці з міжнародними партнерами. Наприклад, Італія запропонувала відновити зруйнований Маріупольський драматичний театр, щоб він знову став чудовою пам’яткою міста.

- Чи зблизила ця жахлива війна пана Ахметова та президента Зеленського?

- У пана Ахметова немає розбіжностей із президентом. Він публічно заявив, що "президент Зеленський ефективно та гідно виконує свої конституційні обов’язки". SCM є партнером уряду України та президента і зробить усе можливе та неможливе, аби зупинити цю війну та принести перемогу Україні. Україна виконала фантастичну роботу, щоб зупинити Росію. Наша спільна з президентом мета — побудувати європейську, економічно конкурентоспроможну та згуртовану країну. Сподіваюся, Україна стане частиною ЄС.

- Дякуємо за інтерв’ю. Слава Україні!

- Героям слава!