НАТО готує переведення української армії на зброю Альянсу – Столтенберг

Генсек НАТО анонсував нову військову допомогу Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
НАТО готує план переведення Збройних сил України з пострадянського озброєння на зброю альянсу.
Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції 15 червня.
"НАТО готує план переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу", – розповів генсек.
Столтенберг додав, що ввечері в середу міністри оборони країн НАТО на саміті "Рамштайн-3" у Брюсселі повинні оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги, який включатиме важке озброєння та далекобійну артилерію.
Зазначимо, що у квітні за підсумками саміту "Рамштайн-1" у Німеччині було ухвалено рішення виділити Україні додаткове озброєння.
Зокрема, Німеччина погодилася передати Україні зенітні самохідні установки "Гепард" (правда, скільки, поки що тримається в секреті), Франція забезпечить Київ самохідними артилерійськими установками CAESAR (за даними ЗМІ, Україна отримає 12 гаубиць), а Велика Британія відправить до нашої країни переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak.
Потреби України в зброї
Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна потребує постачання західної зброї, щоб перемогти у війні з Росією.
За його словами, Україні необхідно отримати:
- 1000 гаубиць калібру 155 мм;
- 300 РСЗВ;
- 500 танків;
- 2000 одиниць бронетехніки;
- 1000 дронів.
Також стало відомо про те, що Литва передасть Україні велику партію зброї, а саме 110 антидронових рушниць власного виробництва. Зброю назвали "Вбивця орків".