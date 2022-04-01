Щонайменше $10 мільярдів. Мер Маріуполя назвав суму, необхідну для відновлення міста

Маріупольська міська рада вже створила спеціальну депутатську комісію для фіксації руйнувань. Фото: колаж "Сьогодні"

Для відновлення зруйнованої російськими окупантами інфраструктури Маріуполя знадобиться щонайменше 10 мільярдів доларів. Про це заявив мер міста Вадим Бойченко, повідомляє прес-служба Маріупольська міська рада у п'ятницю, 1 квітня.

Зазначається, що збитки у 10 мільярдів доларів – це попередня мінімальна оцінка, яка буде уточнена у процесі фіксації руйнувань, заподіяних агресією РФ. Для цього Маріупольська міська рада вже створила спеціальну депутатську комісію.

Реклама

"Кожен злочин, кожне вбивство та руйнування, заподіяне агресором, має бути зафіксовано та передано до міжнародного суду. Військові злочинці мають покарати. Зараз ми працюємо у тісній взаємодії з урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією, щоб після війни домогтися від Росії не лише репарацій на повне відновлення нашого улюбленого Маріуполя, а й великих виплат усім маріупольцям за заподіяні страждання та збитки", – зазначив Бойченко.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Маріупольська міська рада на позачерговій сесії звернувся до світової спільноти із закликом визнати дії РФ проти мирних жителів міста геноцидом. Також місцева влада просить об'єднати зусилля щодо розблокування міжнародної гуманітарної допомоги Маріуполю та організувати повну евакуацію.

Реклама

Також ми інформували, що, за словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, Маріуполь тримається героїчно та отримує необхідну допомогу.