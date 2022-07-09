"Не про політику, а про захист нашої свободи": Зеленський розповів про виступи перед парламентами ЄС

Володимир Зеленський записав відеозвернення у поїзді.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що всі 27 парламентів Євросоюзу почують "боротьбу за свободу краще ніж будь-які російські маніпуляції".

Своє традиційне вечірнє звернення Президент 8 липня записав у поїзді.

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Подробиці

"Сьогодні звернувся до парламенту Словенії. Щодня і за будь-яких обставин на зовнішньополітичному фронті працюємо по максимуму. І, до речі, це було вже 24-те звернення до парламенту країн ЄС і перше, зроблене поблизу передової. Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці звернення – не про політику, а про захист нашої свободи – спільної, до речі, – а значить, ми прийдемо до того, що одного разу зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції", – заявив глава держави.

Зеленський приїхав до Дніпропетровської області

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції захисників нашої країни у рамках робочої поїздки до Дніпропетровської області. Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за службу.

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"Мій рідний Криворізький район. Провів нараду щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах. Міста, незважаючи на військовий стан, повинні ефективно функціонувати та бути повністю забезпечені продуктами та ліками", – заявив Зеленський.

Раніше ми розповідали, що президент України Володимир Зеленський вважає, що активні бойові дії зможуть закінчитись вже до кінця цього року. Допомога партнерів дуже допоможе у цьому, якщо вчасно надійде українським військовим.