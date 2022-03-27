Ненависть до всього російського зростатиме – Зеленський

Кожного наступного дня війни в Україні ставить під питання взагалі розуміння, що таке російська мова, вважає глава держави. Колаж "Сьогодні"

Ненависть до всього російського зростатиме, однозначно. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю російським журналістам

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"Щодо пункту захисту російської мови... Не знаю, чи донесли вони всі мої аргументи... Кожен наступний день війни ставить під питання взагалі розуміння, що таке російська мова. Тобто люди цього не хотітимуть. Люди не хотітимуть читати, дивитися кіно, Ну, я вам просто кажу, як це... Що це викликає, розумієте?.. Навіть те, що може комусь дуже подобалося — але коли його дуже багато, то воно назад виходить... Ще й через кров це нам передали — любов до російської мови. Ось. Тому це дуже серйозний момент", – сказав Зеленський.

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Далі глава держави уточнив.

"Отже, це стосовно російської мови. Моя думка була така: я хотів зрізати взагалі цю постійну аргументацію з приводу того, що — як, що, яка мова… У нас усі говорять як хочуть, будь-якою мовою. У нас більш ніж 100 національностей живе в країні, тому ми сказали, що тільки дзеркальна повага. Що все одно буде так чи інакше голосуватися народним волевиявленням", – додав Зеленський.

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