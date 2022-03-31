Ні про яке відведення військ окупантів не йдеться – генсек НАТО пояснив дії РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що Росія не відводить війська, як про це було заявлено нещодавно, а лише переміщає їх, намагаючись перегрупувати та посилити наступ у районі Донбасу.
Про це повідомляє Інтерфакс Україна.
"Ми чули нещодавні заяви про те, що Росія згорне військові дії навколо Києва та на півночі України. Але Росія неодноразово брехала про свої наміри. Тож про Росію можна судити лише з її дій, а не за її словами. За даними нашої розвідки, російські частини не відходять, а переміщуються. Росія намагається перегрупуватися, поповнити запаси та посилити наступ у районі Донбасу", – сказав Столтенберг у Брюсселі на пресконференції.
Він також повідомив, що одночасно з цим Росія продовжує чинити тиск на Київ та інші міста.
"Отже, можна очікувати додаткових наступальних дій, які ще принесуть ще більше страждань", – зазначив генсек НАТО.
Відведення військ
- 29 березня окупанти розпочали виведення своїх окремих підрозділів. У напрямку Броварів російські військові намагалися утримати раніше зайняті позиції і не робили активних дій. Президент США Джо Байден заявив, що не бачить дій того, що Росія відводить свої війська від Київської та Чернігівської областей. Він хоче побачити, чи дотримується РФ того, що пропонує.
- У Пентагоні також не вірять у відведення військ, там вважають, що російські війська передислоковуються.
- У Генштабі заявили також про перегрупування ворога на Слобожанському та Донецькому напрямках. Водночас на Волинському напрямку істотних змін у складі та положенні окупантів не зафіксовано.