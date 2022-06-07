Нічого святого! Окупанти обстріляли дитячий садочок у Запорізькій області (фото)

Ракета потрапила у двір дитячого садка в Запорізькій області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України. Цього разу під обстріл потрапив дитячий садочок у смт Степногірськ Василівського району Запорізької області.

Про це повідомила в Telegram Запорізька обласна військова адміністрація.

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Що сталося

Як зазначається, ракета влучила у двір дошкільного навчального закладу. Осколками було вибито близько 100 вікон.

"Загалом учора з 18:00 до 19:00 години в Степногірськ впало 8 снарядів окупантів. Руйнувань зазнав житловий фонд третього мікрорайону міста. Одну людину поранено, її ушпиталено", – йдеться в повідомленні.

В ОВА повідомили, що ворог майже щодня обстрілює селище міського типу. Так, у населеному пункті з початку березня відсутнє централізоване водозабезпечення.

"Свердловини розташовані за 15 км від селища, на тимчасово окупованій території. Через постійні обстріли в селищі бувають перебої з електропостачанням. До війни в Степногірську мешкало понад 5000 людей, зараз удвічі менше", – вказали в ОВА.

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Обстріл дитячого садочку, Степногірськ. Фото – Запорізька обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупанти РФ у Маріуполі вербують місцевих жителів для роботи в колишніх місцях покарань, де облаштовані катівні.

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