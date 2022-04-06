Арестович щодня виходить на зв'язок з захисниками Маріуполя

Олексій Арестович: "У Маріуполі українські війська захищають капітальні споруди"

Українські військові продовжують захищати Маріуполь і у вуличних боях здобувають трофеї у вигляді боєприпасів та техніки російських окупантів. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

"У Маріуполі українські війська захищають капітальні споруди. Взяти їх – це нетривіальне військове завдання", – заявив Арестович.

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Він також зазначив, що під час вуличних боїв бійці ЗСУ часто захоплюють ворожу техніку та боєприпаси.

"Я з ними на зв'язку щодня. Кажуть: "Все нормально, тримаємось, воюємо", – підсумував радник голови Офісу Зеленського.

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Раніше Олексій Арестович повідомляв, що в Маріуполі продовжуються вуличні бої, але немає інтенсивного наступу російських військ. За його словами, російські військові, що перебувають у Маріуполі, видихнулися, а у підрозділах армії РФ – "розбрід та хитання".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російська пропаганда показала "трофей", нібито захоплений військовими РФ у Маріуполі – посвідчення працівника МВС України. Як виявилося, документ явно фальшивий.

Також ми інформували, що полк "Азов" оприлюднив зняте з безпілотника відео Маріуполя, який 40 днів обстрілюють російські окупанти.

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Російські окупанти обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь, 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню або підлягає частково, повідомив речник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, для відновлення зруйнованої російськими окупантами інфраструктури Маріуполя знадобиться не менше 10 мільярдів доларів.