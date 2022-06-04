Норвезькі САУ вже на передовій: Залужний вперше показав їх в роботі (фото)

Гаубиці М109А3 мають більший калібр та потужніший боєприпас. / Фото: Колаж: Сьогодні

Самохідні гаубиці М109А3, надані в межах міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже на передовій. Нова зброя вже з високою точністю вражає цілі та знищує ворога.

Про це в Telegram-каналі написав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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Нова зброя на передовій

"Як відзначають мої артилеристи, ключова відмінність цих гармат від радянських зразків, – те, що вони зроблені для людей. Попри те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів – кермо, замість механічної – коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обмороження корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував. Солдати раділи навіть таким простим елементам, як наварені по краях башти кошики для особистих речей", – зазначив Залужний.

Крім цього, він повідомив, що гаубиці М109А3 мають більший (у порівнянні з радянськими аналогами) калібр та потужніший боєприпас. Водночас дальність стрільби складає до 22 км.

"Але надалі ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах. Мої люди з легкістю за один тиждень опанували М109А3", – заявив головнокомандувач ЗСУ.

Серед іншого, Валерій Залужний подякував норвезькому народу за допомогу та зазначив, що розраховує на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневого ураження противника, чия перевага в артилерії та реактивних системах залпового вогню є головною причиною втрат України. За його словами, без негайного постачання далекобійної артилерії та РСЗВ Україні дедалі складніше стримувати агресора.

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Фото – t.me/CinCAFU.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявляв про те, що Захід незабаром надасть Україні невелику кількість далекобійних реактивних систем залпового вогню, які допоможуть ЗСУ вирівняти ситуацію на окремій ділянці фронту.

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