Нова Буча? Гайдай розповів про терор окупантів у Кремінній (відео)

Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кремінній Сєвєродонецького району Луганської області російські окупанти влаштували справжній терор. Загарбники розстрілюють людей прямо на вулицях. Про такі факти дізнаються все частіше.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Усім відомо, що росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією, або тих, хто просто відмовляється співпрацювати з окупантами", – заявив він.

Так, у Кремінній терор досяг такого рівня, що людей розстрілюють прямо на вулиці. Допомагають в цьому місцеві колаборанти, які здають населення з проукраїнською позицією, вказують точні адреси.

"Слід зазначити, що тих, хто не хоче працювати, змушують виходити шляхом погроз. Наприклад, мова про людей, без яких неможливо обійтися у сфері адміністрації чи економіки. Чоловіки, які погоджуються, зазвичай отримують повістки", – підкреслив Гайдай.

Гайдай розповів, коли видихнуться окупанти на Луганщині

На околиці Луганщини, біля Лисичанська, точаться важкі бої. Ворог залучив багато сил і засобів, намагається постійно зводити переправи, щоб перекидати ще більшу кількість техніки. Проте окупанти зазнають втрат. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі каналу "Україна 24".

"На околиці області з боку Лисичанська точаться важкі бої. Туди кинуто всі сили російської армії, всі резерви, які вони мають. Намагаються постійно будувати переправи для перекидання техніки. Техніка, бачимо, вже застаріла. Проте її багато. Зрозуміло, що розконсервовану техніку дістали, і навіть не Т-64, це Т-62 – розуміємо, що дістають найдальші резерви", – розповів в ефірі Гайдай.

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Останніми днями українські захисники плідно знищують склади боєприпасів ворога у глибокому тилу. Це уповільнює дії противника на полі бою. Він зазнає великих втрат.

"Втрати у них там досить великі, бо відтягують деякі батальйонно-тактичні групи просто для того, щоб набрати, заповнити склад. Тому що величезна кількість втрат і багато поранених. Багатьох поранених вони не довозять. Лікарні переповнені, морги переповнені. Ну й періодично добре працюють наші захисники. В останні кілька днів велика кількість складів саме в тилу ворогів вибухає, і там знищується величезна кількість як боєкомплекту, так і пального для заправки важкої техніки", – дав надію Гайдай.

Раніше ми розповідали, що у Білогорівці Луганської області українські військові відбили штурм російських окупантів.