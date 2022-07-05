Нові потужні санкції проти Білорусі, підписання важливого протоколу в НАТО та інші події 5 липня

Важливі події 5 липня/Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images, Valeria Mongelli/Bloomberg via Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 5 липня, Велика Британія запроваджує нові санкції проти Білорусі. Крім цього, сьогодні Фінляндія і Швеція підпишуть протокол про приєднання до НАТО.

Британія запроваджує нові санкції проти Білорусі

Велика Британія запровадить нові санкції проти Білорусі через те, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка підтримує Росію у повномасштабному вторгненні в Україну.

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У пресслужбі уряду Британії зазначили, що нові економічні, торговельні та транспортні санкції проти Білорусі будуть запроваджені 5 липня.

Пакет охоплює заборону на імпорт та експорт товарів на суму близько 60 млн фунтів стерлінгів.

Це включає:

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заборону на експорт товарів нафтопереробної промисловості;

заборону на експорт передових компонентів передових технологій;

заборону на експорт предметів розкоші, включно з британськими творами мистецтва та дизайнерськими сумками;

заборону на імпорт білоруського чавуну та сталі.

Уряд Великої Британії також обмежує доступ Білорусі до британського сектора фінансових послуг світового класу – забороняє більшій кількості білоруських компаній випускати боргові зобов’язання та цінні папери в Лондоні.

Фінляндія і Швеція підпишуть протокол про приєднання до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Фінляндія і Швеція офіційно підпишуть свої протоколи про вступ до Альянсу у вівторок, 5 липня.

За словами Столтенберга, підписання угоди буде лише формальністю, оскільки рішення про приєднання до Альянсу уже ухвалили. Після цього протокол про вступ мають ратифікувати парламенти усіх 30 країн-членів НАТО.

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На запитання, чи буде Альянс намагатися зберегти єдність із такою кількістю різних країн, Столтенберг відповів, що це не є для нього слабкістю, бо до Альянсу входять демократичні країни.

"Львівська залізниця" змінює розклад двох потягів

Починаючи з 5 липня приміський потяг № 6423 сполученням Івано-Франківськ – Стрий вирушатиме з Івано-Франківська о 08:38 (замість 08:49), Угринів 08:44-08:45, Павлівка 08:55-08:56, Ценжів 09:12-09:25, далі – за діючим розкладом.

"Просимо пасажирів урахувати зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях", – додали в "Львівській залізниці.

Крім цього, "Укрзалізниця" призначила на сьогодні один евакуаційний потяг:

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника. Час відправлення може змінюватися.

Мінфін розміщуватиме військові облігації у гривні

Міністерство фінансів України 5 липня розміщуватиме військові облігації у гривні. Пропонуються гривневі ОВДП з терміном обігу 114 днів, 189 днів, 364 та 721 день.

Раніше в Мінфіні повідомили, що військові облігації — це насамперед інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення РФ, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки з військових ОВДП залишаються фіксованими.

Зазначимо, що 1 березня Міністерство фінансів розмістило військові облігації на 8,1 млрд гривень, 8 березня – на 6,7 млрд гривень, 15 березня – на 5,1 млрд гривень та 12 млн доларів, 22 березня – на 6 млрд гривень, 29 березня – на 3,3 млрд гривень, 5 квітня – на 5,6 млрд гривень, 12 квітня – на 6,2 млрд гривень, 19 квітня – на 157 млн ​​гривень, 82 млн доларів та 33 млн євро, 26 квітня – на 13 млрд гривень, 3 травня – на 5,7 млрд гривень та 50,3 млн доларів, 10 травня – на 4,7 млрд гривень, 17 травня – на 7,5 млрд гривень, 24 травня – 9,4 млрд гривень та 107,2 млн доларів, 31 травня – на 2,6 млрд гривень та 15,8 млн доларів, 7 червня – на 810 млн гривень, 14 червня – на 3,8 млрд гривень та 54,6 млн євро, 21 червня – на 1,2 млрд гривень та 222 млн доларів, 28 червня – на 350 млн гривень та 59,4 млн доларів.