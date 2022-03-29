Нові переговори Києва та Москви, евакуація з гарячих точок та інші важливі події 29 березня

Переговори України та РФ відбудуться в Туреччині, а "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сьогодні, 29 березня, в Туреччині відбудуться переговори України та Росії. Очікується, що переговори розпочнуться о 10:30 за місцевим часом. Крім того, у вівторок Рада безпеки ООН проведе засідання з гуманітарної ситуації в Україні.

Переговори України та РФ

Переговори української та російської делегацій 29 березня відбудуться у палаці Долмабахче у Стамбулі. Прогнозований час початку переговорів – 10:30 за місцевим часом.

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Російська делегація прибула першою літаком Ту-204 300 з бортовим номером RSD 0888. Він близько 16:00 28 березня приземлився в аеропорту імені Ататюрка. Делегацію зустріли співробітниками Генерального консульства Росії.

Очікувалося, що українська делегація прибуде увечері того ж дня.

За словами глави МЗС України, програма-мінімум на переговорах — вирішення гуманітарних питань, програма-максимум — припинення вогню і досягнення стабільної домовленості про це. Цієї миті по жодному пункту сторони не домовилися. Українська сторона не буде відмовлятися від суверенітету, територій і людей. Якщо РФ знову буде говорити мовою ультиматумів і пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.

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Рада безпеки ООН проведе засідання з гуманітарної ситуації в Україні

У вівторок, 29 березня, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе засідання з гуманітарної ситуації в Україні. Консультації ініціювали Франція та Мексика. Засідання розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Графік евакуаційних потягів

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 29 березня.

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