Нові переговори Києва та Москви, евакуація з гарячих точок та інші важливі події 29 березня

Переговори України та РФ відбудуться в Туреччині, а "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Сьогодні, 29 березня, в Туреччині відбудуться переговори України та Росії. Очікується, що переговори розпочнуться о 10:30 за місцевим часом. Крім того, у вівторок Рада безпеки ООН проведе засідання з гуманітарної ситуації в Україні.
Переговори України та РФ
Переговори української та російської делегацій 29 березня відбудуться у палаці Долмабахче у Стамбулі. Прогнозований час початку переговорів – 10:30 за місцевим часом.
Російська делегація прибула першою літаком Ту-204 300 з бортовим номером RSD 0888. Він близько 16:00 28 березня приземлився в аеропорту імені Ататюрка. Делегацію зустріли співробітниками Генерального консульства Росії.
Очікувалося, що українська делегація прибуде увечері того ж дня.
За словами глави МЗС України, програма-мінімум на переговорах — вирішення гуманітарних питань, програма-максимум — припинення вогню і досягнення стабільної домовленості про це. Цієї миті по жодному пункту сторони не домовилися. Українська сторона не буде відмовлятися від суверенітету, територій і людей. Якщо РФ знову буде говорити мовою ультиматумів і пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.
Рада безпеки ООН проведе засідання з гуманітарної ситуації в Україні
У вівторок, 29 березня, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе засідання з гуманітарної ситуації в Україні. Консультації ініціювали Франція та Мексика. Засідання розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Графік евакуаційних потягів
"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 29 березня.
Як курсуватимуть потяги:
Харків:
- 11:30 — №229/230 Харків — Ужгород.
Краматорськ:
- 13:00 — №274/273 Краматорськ — Львів;
- 16:00 — №276/275 Краматорськ — Львів.
Інші:
- 14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;
- 16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.
"Зелений коридор" з Енергодару
На ранок, 29 березня, в Енергодарі планується організація "зеленого коридору" для легкових автомобілів за маршрутами Енергодар — Дніпрорудне — Скельки — Василівка — Запоріжжя.
Початок формування колони — о 6:30 на вулиці Курчатова (навпроти будівлі міської ради та "червоного" житлового будинку). Відправлення колони у супроводі автомобілів медиків та рятівників — о 8:00.
Шон Пенн приїхав до Львова, щоб допомагати українським біженцям
Голлівудський актор Шон Пенн продовжує допомагати українському народу всіма можливими способами. У понеділок, 28 березня, він приїхав до Львова.
Благодійна організація актора Шона Пенна хоче налагодити партнерські взаємини саме в Україні, щоб підтримати наших людей у боротьбі за свободу та суверенітет. Актор запропонував співпрацю зі своїм благодійним фондом для постачання гуманітарної допомоги нужденним.
Комендантська година в Одеській області
В Одеській області змінили комендантську годину. Відповідне розпорядження 28 березня видав начальник Одеської військової державної адміністрації Максим Марченко. З 29 березня комендантська година на території Одеської області триватиме з 21:00 до 06:00. Усі інші правила щодо комендантської години залишаються без змін. В цей період пересуватися вулицею заборонено. Дозволено це робити лише особами, які мають спеціальні перепустки. Варто зазначити, що раніше комендантська година в області тривала з 20:00 до 6:00.
Заборона на алкоголь у Вінницькій області
З 29 березня у Вінницькій області заборонено продаж алкоголю працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони, інших військових формувань та особам зі зброєю.