Нові санкції Британії проти РФ, благодійний матч "Динамо" та інші важливі події 14 квітня

Важливі події 14 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

Від сьогодні Велика Британія забороняє імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів. Також на сьогодні, 14 квітня, "Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні потяги. Вони відправлятимуться, зокрема, з Покровська, Львова, Одеси, Слов'янська та Харкова.

Британія забороняє імпорт чавуну та сталі з РФ і експорт квантових технологій

З 14 квітня Велика Британія вводить заборону на імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів.

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"Сьогоднішнє (13 квітня — ред.) оголошення передує ухваленню підзаконного акту в парламенті завтра (четвер, 14 квітня), який забороняє імпорт виробів із чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій, сучасних матеріалів та предметів розкоші.

Такі заходи націлені на ключові джерела доходу для військової машини Путіна та заважають військовим амбіціям Російської Федерації.

"З завтрашнього дня (14 квітня — ред.) ми забороняємо імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів, яких так потребує Путін. Ми не будемо зупинятися в нашій місії зупинити військову машину Путіна", — додала глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 14 квітня

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 14 квітня. Сьогодні вирушать 9 потягів.

Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

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Покровськ

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

Львів

23:50 – 274/273 Львів – Полтава Півд.

Одеса

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22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

Слов’янськ

17:00 – 274/273 Слов’янськ – Львів

Харків

11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород

Інші

04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас;

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

В "Укрзалізниці" наголосили, що час відправлення евакуаційних потягів може змінюватися.

"Динамо" зіграє з "Галатасараєм" у рамах благодійного турне

Київське "Динамо" визначилося зі своїм наступним суперником після того, як обіграло польську футбольну команду "Легія" у рамках благодійного турне. У четвер, 14 квітня, команда зіграє на 55-тисячному стадіоні Nef Stadium у Стамбулі з місцевим "Галатасараєм". Початок — о 17:00.

Варто зазначити, що "Галатасарай" — 22-разовий чемпіон Туреччини та 18-кратний володар Кубка країни, а також тріумфатор Кубка та Суперкубка УЄФА. Щоправда, у поточному чемпіонаті країни підопічні іспанського фахівця Доменека Торрента посідають лише 14 місце.

Мета проведення матчу – інформування міжнародної спільноти про жахливу війну в Україні та збирання коштів для підтримки українців, які постраждали від війни з російським агресором.

У Сумській області знову курсуватимуть приміські потяги

На Сумщині поступово відновлюють рух приміських потягів. 14 квітня, знову почне курсувати електропотяг "Суми – Краснопілля".

З 14 квітня щодня відправлятимуться потяги: