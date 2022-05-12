Новий прорив ЗСУ! Окупантів відкинули від Харкова аж до кордону – Денисенко

Вадим Денисенко розповів, що ЗСУ відбили атаку окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України відкинули від Харкова російських окупантів. Але водночас війська РФ намагаються просунутися на Донбас. Вони перенаправляють туди всі свої сили.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у прямому ефірі каналу "Україна 24".

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За його словами, на сьогодні є дві дуже складні точки – це місто Маріуполь, зокрема "Азовсталь", та Луганський напрямок. Наразі росіяни намагаються зробити оперативне оточення у Луганській області та не припиняють обстріли.

"Наразі свої сили вони перекидають і на Луганську, і Донецьку області. Водночас ЗСУ фактично відкинули окупантів від Харкова до кордону", – заявив Денисенко.

Крім того, він також попросив людей не піддаватися паніці, яку сіють невідомі джерела.

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Путін знищує Харків та Маріуполь – експерт пояснив причину

Міжнародний злочинець Володимир Путін усю свою 20-річну політичну кар'єру будував на одному єдиному правилі – шантаж, градус якого весь час піднімався і це спрацьовувало. Але з Україною в нього це не вийшло і тепер він не бачить майбутнього. Про це розповів телеведучій Наташі Влащенко на каналі "Україна 24" радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Для нього люди – це навіть не нулі. Другий важливий момент, про який мало хто говорить, ключова риса Путіна полягає в тому, що він не розлучається з людьми. Тобто правило, що друга тримай близько, а ворога ще ближче – це головний принцип Путіна, з яким він будує всі свої відносини з російськими елітами. Тому він насправді такий впливовий зараз у елітах, тому еліти настільки орієнтовані на нього", – вважає Денисенко.

Третім важливим моментом, про який часто забувають, на думку Денисенка, є те, що Путін дуже однотипний. Тобто він всю свою двадцятирічну політичну кар'єру будував на одному єдиному правилі, але воно не спрацювало з Україною.

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"Він піднімає градус у переговорах. Противник не розуміє, навіщо піднімати цей градус, починає задкувати, і після цього Путін вважає, що він переміг. І ось так відбувалося 20 років поспіль. Насправді чому він зараз такий, тому що дванадцять років поспіль він проводив той самий фінт: він піднімав градус, противник напружувався, здавався, відступав, а Путін вважав, що він ще одну сходинку подолав", – каже Денисенко.

Те, що ми спостерігаємо зараз, зазначає радник, це перший випадок взагалі в історії Путіна, коли він підняв градус і перед ним не здалися. Таким переломним моментом у діях російського президента стало 24 лютого.

"Вони після цього збираються і кажуть – начхати ми хотіли на твій ядерний удар. І це насправді ламає багато в чому його парадигму мислення. Це вперше взагалі, коли він не бачить майбутнього. Мене часто запитують, навіщо він знищує Харків, якщо хоче його окупувати, чи Маріуполь. А для нього важливо знищити, а що буде потім, це буде потім. Тобто немає картини майбутнього вперше за двадцять років ", – резюмував експерт.

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