Обіцянки Путіна – це суцільна брехня: головні заяви влади за 7 червня

Путін запевняв, що Росія атакує військові об'єкти, але загинуло десятки тисяч цивільних. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 104-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк та готують наступ на Ізюм, але світ не повинен звикнути до війни в Україні.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 7 червня.

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Президент України підбив підсумки 103-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян в ніч на 7 червня і розповів, що провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і президентом Польщі Анджеєм Дудою про оборонну підтримку України.

"Це обов'язкова тема для кожного з моїх переговорів. І я вдячний тим нашим партнерам, які діють швидко та не відкладають своїх рішень", – наголосив Зеленський.

Український лідер зазначив, що готується до нової хвилі звернень і спілкування з політичними та експертними спільнотами світу для того, щоб гарантувати нашій державі необхідну підтримку.

"Це постійний процес – збереження уваги, і його не можна зупиняти ні на хвилину. Щоб не зменшувалась увага до України, нашої боротьби за свободу, кожен і кожна повинні продовжувати говорити про те, що відбувається. Поширюйте інформацію. Підтримуйте наші потреби. Чим більше буде сказано про Україну у світі, тим швидше ми зможемо закінчити війну та звільнити нашу землю", – сказав президент.

Розповів Зеленський і про ситуацію на фронті.

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"Наші герої не здають позиції у Сєвєродонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої. Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут, Святогір'я, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння. Російська армія намагається задіяти на Донбаському напрямку додаткові сили, але 103-й день – і український Донбас стоїть. Стоїть міцно. Робимо все для оборони і на Запорізькому напрямку, на Миколаївському також", – заявив Зеленський.

Світ не повинен звикати до війни в Україні

Світ не повинен звикати до війни Росії проти України, інакше вона ніколи не закінчиться. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю американському телеканалу АВС, передає пресслужба Офісу президента.

"Не звикайте до болю. І коли ви починаєте думати, що для цієї війни можуть бути якісь причини, то ви в зоні російської пропаганди. Будьте уважні, слухайте правду", – закликала дружина глави держави.

Зеленська також висловила впевненість, що українці переможуть у війні. Але зараз наші громадяни переживають жахливі трагедії.

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Олена Зеленська: "Світ не повинен звикати до війни Росії проти України"

Обіцянкам Кремля не можна вірити

Словам Путіна та офіційних представників Росії не можна вірити. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

Росія запевняла, що не планує нападати на Україну, але почала війну. Росія запевняла, що атакує військові об'єкти, але загинули десятки тисяч цивільних. Росія божиться, що не хоче продовольчої кризи, але знищує українські зернові термінали. Хтось реально ще зважає на обіцянки Кремля?" – написав Подоляк.

Окупанти штурмують Сєвєродонецьк і готуються до наступу на Ізюм та Слов'янськ

Станом на ранок 7 червня російські окупанти готуються до наступу на Ізюм та Слов'янськ. Вони намагаються просунутися у напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. При цьому солдати РФ зазнають величезних втрат. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Ворог обстрілює позиції наших військ у районах населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушеваха. З метою уточнення становища наших підрозділів та коригування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку з застосуванням БПЛА", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів з літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

"Окупанти продовжують штурм міста Сєвєродонецьк. Наші воїни завдають противнику втрат. На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли та відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти", – розповіли у Генштабі.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0": загроза з Білорусі, кораблі Росії готові завдавати чергових ракетних ударів з Чорного моря, ворог атакує Слов'янськ важким озброєнням, у Сєвєродонецьку тривають бої.

Втрати російських окупантів становлять 31 360 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 31 360 солдатів та 1390 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 31 360 (+110) осіб ліквідовано;

танків – 1390 (+4) од.;

бойових броньованих машин – 3416 (+16) од.;

артилерійських систем – 694 (+4) од.;

РСЗВ ‒ 207 (+0) од.;

засобів ППО – 96 (+0) од.;

літаків – 212 (+1) од.;

вертольотів – 177 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 553 (+2);

крилатих ракет – 125 (+0);

кораблів/катерів ‒ 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2405 (+10) од.;

спеціальної техніки – 53 (+0).

У Генштабі заявили, що найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що поки російські окупанти штурмують Сєвєродонецьк, бойові дії продовжуються. У районі Білогорівки противник використовує ДРГ. До того ж ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового.

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