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Чи обміняють Медведчука і наскільки важливим є він для Росії: прогноз від РНБО

Павло Заяць
21 квітня, 13:51
Олексій Данілов чітко висловився щодо долі проросійського політика

Данілов заявив, що Медведчук в Росії нікому не потрібен / Фото: Колаж: Сьогодні

Заарештованому голові партії ОПЗЖ, куму президента РФ Володимира Путіна Віктору Медведчуку не слід сподіватися, що його звільнять завдяки обміну. У Росії Медведчук нікому не потрібен.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю радіо НВ.

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На запитання, чи можливий обмін Медведчука, секретар РНБО відповів:

"Наскільки я розумію, він там (у Росіїю – Ред.) зараз нікому не потрібен".

Справа Медведчука