Чи обміняють Медведчука і наскільки важливим є він для Росії: прогноз від РНБО

Данілов заявив, що Медведчук в Росії нікому не потрібен / Фото: Колаж: Сьогодні
Заарештованому голові партії ОПЗЖ, куму президента РФ Володимира Путіна Віктору Медведчуку не слід сподіватися, що його звільнять завдяки обміну. У Росії Медведчук нікому не потрібен.
Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю радіо НВ.
На запитання, чи можливий обмін Медведчука, секретар РНБО відповів:
"Наскільки я розумію, він там (у Росіїю – Ред.) зараз нікому не потрібен".
Справа Медведчука
- 12 квітня Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Мережа одразу вибухнула різноманітними мемами на цю тему.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці, із гарантованим багаторічним тюремним строком. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним із ініціаторів війни.
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого Медведчука на маріупольців.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що обмін Віктора Медведчука на українських військових та цивільних можливий. Однак це має статися із залученням третьої сторони.
- Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.
- Дружина політика, відома телеведуча Оксана Марченко записала відеозвернення до президентів України, Росії, Туреччини та інших глав держав із закликом звільнити її чоловіка.