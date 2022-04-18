Окупанти накрили "Градом" Запорізьку область, постраждала дитина

14-річна дівчинка після обстрілу потрапила до лікарні. Фото: колаж "Сьогодні"

Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілу російськими окупантами міста Оріхів та села Преображенка, що в області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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За даними слідства, 18 квітня 2022 року військовослужбовці країни-агресора із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Град" та артилерійських засобів поразки в черговий раз обстріляли місто Оріхів та село Преображенка Пологівського району.

Ворожою атакою вражені будинки мирного населення та об'єкти цивільної інфраструктури. Серед постраждалих є дитина. Наразі 14-річна дівчинка з тілесними ушкодженнями доставлена ​​до лікарні.

"Запорізькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво з кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

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Досудове розслідування з кримінальних проваджень здійснюють слідчі Управління СБУ у Запорізькій області.

Ситуація у Запорізькій області