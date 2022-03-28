Обстріли населення та черговий провал окупантів у Чорнобаївці — головні новини за ніч

Окупанти знищують мирних людей, а також вже 12-й раз не можуть захопити Чорнобаївку/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Окупанти обстріляли Харківську область, загинуло семеро людей

Російські окупанти здійснили артилерійський обстріл села Оскол Ізюмського району Харківської області. Внаслідок звірства ворога загинули 7 людей, ще 5 — отримали поранення.

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Окупанти знищують цивільне населення/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти залишили Славутич

Російські окупанти покинули місто Славутич. Над населеним пунктом майорить український прапор.

У Славутичі більше немає окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

На Одещині збили ракету окупантів — спікер ОВА

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що українська система протиповітряної оборони збила ракету окупантів, що летіла над областю. Снаряд знищило повітряне командування "Південь".

Ракету загарбників було знищено/Фото: колаж: "Сьогодні"

На Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу постраждали діти

У Запорізькій області в результаті обстрілів окупантів постраждали двоє дітей 2009 року народження. Неповнолітні зазнали поранень через вибухову хвилю під час обстрілу та вибух у сусідньому житловому будинку.

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Окупанти обстріляли житлові будинки/Фото: колаж: "Сьогодні"

ЗСУ 12-й раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці

На аеродромі у Чорнобаївці Херсонської області українські військові завдали чергового удару по російських окупантах. Це вже дванадцятий раз, коли там знищують ворога.