Обговорення в ООН звірств окупантів в Україні, дебати в ПАРЄ щодо наслідків агресії РФ та інші важливі події 27 квітня

Важливі події 27 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У середу, 27 квітня, члени Ради Безпеки ООН проведуть у штаб-квартирі організації неформальну зустріч на тему "Забезпечення відповідальності за звірства, вчинені в Україні". Також сьогодні в ПАРЄ відбудуться загальнополітичні дебати щодо наслідків агресії Російської Федерації проти України.

В ООН обговорять відповідальність РФ за звірства в Україні

27 квітня члени Ради Безпеки ООН проведуть у штаб-квартирі організації неформальну зустріч на тему "Забезпечення відповідальності за звірства, вчинені в Україні". Ініціаторами обговорення цього питання виступили Албанія та Франція спільно з Україною.

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Очікується, що на заході будуть оголошені заяви міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та Генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Зустріч розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом) та буде транслюватися на вебресурсах ООН у режимі онлайн.

На сесії ПАРЄ відбудуться дебати щодо наслідків війни РФ проти України

Загальнополітичні дебати щодо наслідків агресії РФ проти України, що пройдуть 27 квітня, будуть у центрі весняної пленарної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

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У контексті агресії РФ також планується проведення термінових дебатів щодо "забезпечення притягнення до відповідальності винних у серйозних порушеннях міжнародного гуманітарного права".

27 квітня перед ПАРЄ має виступити президент Італійської Республіки Серджіо Маттарелла та відповісти на запитання парламентаріїв.

Асамблея також обговорить звіти про зміцнення стратегічного партнерства між Радою Європи та ЄС, про захист і сприяння справжньої демократії в Європі, а також – як ефективно використовувати конфісковані активи злочинного походження.

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Крім того, на порядку денному — доповіді про боротьбу з показом дітям порнографічного контенту, про питання інституціоналізації людей з обмеженими можливостями, про недопущення надмірного та невиправданого застосування сили органами правопорядку, про боротьбу з дискримінацією за ознаками соціального походження, а також щодо виконання зобов'язань Грузією.

Також у порядку денному сесії – річний звіт комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович про діяльність за 2021 рік.

"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. У середу, 27 квітня, деякі з них будуть курсувати з гарячих точок нашої країни.

Залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Покровська та Харкова.

Графік потягів:

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;

06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пас.

11:30 — 209/210 Харків-Пас. — Івано-Франківськ.

До МКС запустять Crew Dragon-4 з чотирма космонавтами

27 квітня відбудеться запуск космічного корабля Crew Dragon-4 з чотирма астронавтами на борту до Міжнародної космічної станції (МКС).

За даними NASA, запуск корабля до космічної станції планується здійснити не раніше 3:52 за часом Східного узбережжя США (10:52 за Києвом).

Корабель вирушить на орбіту за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9, яка стартує зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді у Флориді