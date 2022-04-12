Одним абзацом. Все, що потрібно знати про хіматаку на Маріуполь

Окупанти використали хімзброю в Маріуполі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти не можуть взяти Маріуполь силою, тому вирішили застосувати хімічну зброю. У понеділок, 11 квітня, загарбники скинули на місто отруйну речовину.

Що відомо про черговий злочин армії РФ?

Увечері, 11 квітня, російські окупанти використали проти українських військових та цивільних осіб у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження. Її скинули з ворожого БПЛА на металургійний комбінат "Азовсталь". Внаслідок інциденту постраждали троє осіб. Ще раніше представник так званої "народної міліції ДНР" Едуард Басурін "анонсував", що проти захисників Маріуполя можуть бути задіяні "хімічні війська". Заява прозвучала за лічені години до застосування у місті хімічної зброї. У Мережі припустили, що ворог міг використати "зарин". На цю мить підтвердження чи спростування цієї інформації немає. У Пентагоні поки не можуть підтвердити, що російські окупанти застосували хімічну зброю в Маріуполі. Однак це "викликає занепокоєння". У відомстві пообіцяли уважно стежити за ситуацією. Варто зазначити, що раніше президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц обіцяли жорстку відповідь, якщо Росія застосує проти України хімічну зброю. Водночас народний депутат України від "Слуги народу" Єгор Чернєв розповів, що це не вперше, коли окупанти здійснюють хіматаку на нашу країну. Він спілкувався з представниками Сил спеціальних операцій, які вели бої у Гостомелі. У них були отруєння хімічною зброєю, але вони вижили. Проте деякі були у тяжкому стані. Росіяни застосовують хімічну зброю попри те, що вони є стороною-підписантом конвенції про заборону застосування та створення цієї зброї.

Читайте також