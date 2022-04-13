Одним абзацом. Все, що треба знати про затримання Медведчука

СБУ затримала Медведчука/Фото: колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 12 квітня, Служба безпеки України впіймала голову партії "Опозиційна платформа — За життя", кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Що відомо про затримання Медведчука?

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що СБУ затримала Віктора Медведчука. Він так і не зміг покинути країну, однак переховувався. Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук припустив, що він міг ховатися на Закарпатті. Джерела видання LB.ua стверджують, що Медведчука затримали при спробі перетнути кордон України. Ймовірно, він намагався втекти до Придністров'я. Того ж дня Служба безпеки України нагадала, що уникнути покарання не вийде в жодного зрадника нашої держави. Варто зазначити, що Медведчука затримали в українській військовій формі. Ймовірно, він маскувався. У Кремлі вже встигли прокоментувати затримання нардепа. Там вважають, що фото із затриманим політиком ще потребує перевірки через нібито "велику кількість фейків". Тим часом колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого на маріупольців. Своєю чергою очільник держави Володимир Зеленський виступив із пропозицією обміняти затриманого політика на українських військових, які перебувають у полоні у росіян. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що через тісні зв'язки Медведчука з РФ, він може знати "багато цікавого", оскільки має відношення "до Путіна, війни, підготовки цієї війни, організації проросійського руху в Україні". Також затримання нардепа прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці з гарантованим багаторічним тюремним строком. Оскільки у РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни.

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