Офіційно! На Зміїному знову майорить прапор України, операція завершена

Україна повернула контроль над островом Зміїний. / Фото: Колаж: Сьогодні

На острові Зміїний встановлено прапор України після того, як звідти втекли російські військові. Територію повернуто під юрисдикцію України.

Про це повідомила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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"Прапор України на острові Зміїний встановлено. Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України", – сказала Гуменюк.

Втеча росіян зі Зміїного

Уранці 30 червня з'явилися неофіційні повідомлення того, що російські окупаційні війська залишили острів Зміїний у Чорному морі, підірвавши залишки техніки.

Невдовзі інформацію підтвердили у ОК "Південь", заявивши, що окупанти втекли після чергового етапу військової операції ЗСУ з завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами по окупантам на Зміїному. Серед ночі супротивник спішно евакуював залишки гарнізону швидкісними катерами та залишив острів.

В Міноборони РФ також оперативно підтвердили відхід з острова, намагаючись видати його за "жест доброї волі".

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Однак наш головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розвіяв байки росіян та пояснив, що окупантів прогнали з острова артилерійські, ракетні та авіаційні удари українських військових. Таку ж саму інформацю надали у Пентагоні.

Зазначимо, що військовий експерт Олег Жданов заявляв, що ЗСУ зможуть повернутися на острів лише після завершення війни, адже Зміїний знаходиться під перехресним вогнем і безпеку українським військовим на острові гарантувати не можна.