Офіційно! Суд заборонив партію ОПЗЖ в Україні

В Україні заборонили ОПЗЖ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Суд прийняв рішення про заборону "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ). Таким чином Восьмий апеляційний адміністративний задовольнив позов Міністерства юстиції. Крім того, майно цієї політсили передано на користь держави.

Про таке повідомляє рух "Чесно".

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Розгляд справи по ОПЗЖ сукупно тривав 5-6 годин – найдовше з-поміж усіх інших справ по забороні партій. Перша частина засідання почалася ще у минулий четвер, але тоді розглянути справу та прийняти рішення не встигли та оголосили перерву до понеділка.

Також, це перша партія, яка захищається й бере участь у розгляді справи.

"Через те, що суд не допустив журналістів на до зали засідань, аргументи сторін процесу не відомі й стануть доступними лише після оприлюднення повного рішення суду", – зазначили в "Чесно".

Рішення можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді.

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"ОПЗЖ" стала 11 партією, діяльність якої заборонено в судовому порядку. Разом з тим, це єдина парламентська партія із справді значним представництвом у місцевих радах.

В "ОПЗЖ" не згодні з таким рішенням

У пресслужбі партії впевнені, що їх карають за дії окремих членів "ОПЗЖ", імовірно, маючи на увазі колишніх нардепів Віктора Медведчука та Іллі Ківи.

"Ми завжди виступали за мир, за повернення Криму, дипломатичне врегулювання конфлікту на Донбасі та його повну реінтеграцію. За єдину, сильну та суверенну Україну. Партія засуджує російську військову агресію проти України. Ці факти були наведені в суді. Щодо зрадників, то їх виявилося більше в інших політичних силах, зокрема при владі. І щодо таких партій ні РНБО, ні Міністерство юстиції не ухвалюють жодних рішень і не звертаються до суду щодо їхньої заборони", – висловили в "ОПЗЖ" свою позицію".

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Історія "ОПЗЖ". Інфографіка: Рух "Чесно"

"ОПЗЖ" припинила діяльність в Раді

Як відомо, нардепи від фракції "Опозиційна платформа – За життя" створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир".

Раніше 12 квітня Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Політика, якого звинувачують у державній зраді, відправили під арешт.

До цього нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива написав заяву про складання депутатського мандату. Киві було повідомлено про підозру в держзраді та публічних закликах до зміни кордонів України.

Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман, Вадим Столар та ще кілька депутатів написали заяви про свій вихід з фракції "ОПЗЖ".

Раніше ми писали, що колаборанти з місцевої фракції партії "ОПЗЖ" допомагали окупантам вбивати жителів Маріуполя. Згодом вдалося з'ясувати імена зрадників.