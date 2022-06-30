Офіційно! У ОК "Південь" підтвердили втечу окупантів з острова Зміїний

Після втечі окупантів на острові триває пожежа / Фото: Колаж: Сьогодні

Оперативне командування "Південь" підтвердило інформацію про те, що російські окупанти залишили острів Зміїний у ніч на 30 червня. Після атак ЗСУ противник поспіхом евакуював залишки гарнізону.

Про це повідомив Telegram-канал Одеса Офіційно.

Реклама

"Протягом ночі, в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами на острові Зміїний, супротивник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і ймовірно залишив острів", – йдеться у повідомленні.

За даними українських захисників, наразі Зміїний покритий пожежею, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються.

Що відомо про відступ окупантів зі Зміїного

Вранці 30 червня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська залишили острів Зміїний у Чорному морі.

Крім того, Telegram-канал "Одеса INFO" з посиланням на джерела повідомив, що окупанти пішли зі Зміїного, підірвавши залишки техніки.

Реклама

"Наші джерела повідомляють, що так сьогодні виглядає острів Зміїний. І це горить зовсім не трава. Є інформація, що від острова відійшли 3 малорозмірні судна. Острів порожній. Орки підірвали залишки техніки і на "Рапторах" покотили в захід", – йдеться у повідомленні.

Також уранці 30 червня повідомлялося, що українські військові вразили ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" на Зміїному острові в Чорному морі. До того ж для окупантів значно ускладнилося постачання озброєння на острів.

Представник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що кожна ворожа вертолітна "птаха" або корабель, які йдуть на острів, знищуватимуться, а постачання озброєння на Зміїний для ворога стало дуже проблематичним.

Реклама

Братчук також додав, що операція ЗСУ триває. Однак і режим інформаційної тиші продовжується.

Раніше голова української розвідки Кирило Буданов розкрив подробиці операції захисників України на Зміїному.