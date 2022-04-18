Офіс Генпрокурора розпочав розслідування через обстріл окупантами Харкова

Окупанти обстріляли один із районів Харкова. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 18 квітня, російські окупанти обстріляли Основ’янський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка.

Про це повідомив у Telegram Офіс Генпрокурора.

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Яка ситуація

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – вказали в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, 18 квітня близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район м. Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків. Як зазначається, внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка, а також пошкоджено низку житлових будинків.

Водночас досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, в ніч проти 17 квітня російські окупанти випустили ракети по заводу під Харковом. Через обстріли в місті сталося багато пожеж.

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