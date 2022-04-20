Оформлення соцдопомоги переселенцям у "Дії", евакуація українців та інші важливі події 20 квітня

Важливі події 20 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

Від сьогодні вимушені переселенці зможуть оформити соціальну допомогу в "Дії". Допомога для дорослих становить 2 тис. грн щомісячно, а також по 3 тис. грн на дитину. Крім того, 20 квітня "Укрзалізниця" продовжуватиме евакуацію мирного населення з гарячих точок.

Вимушені переселенці зможуть оформити соціальну допомогу в "Дії"

Українці, які були вимушені залишити свої будинки через війну в Україні, можуть оформити щомісячну допомогу в "Дії".

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"Кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання. Щомісячно це 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже від середи – в "Дії", — повідомив президент України Володимир Зеленський.

Також глава держави додав, що уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей і надання грошової допомоги на залізничних станціях та вокзалах.

"Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних поїздів на 20 квітня

Станом на 20 квітня "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.

У середу залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Запоріжжя, Покровська, Харкова, Одеси. Потяги курсуватимуть за такими маршрутами:

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11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;

04:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пас.

11:30 — 229/230 Харків-Пас. — Ужгород;

22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород.

В "Укрзалізниці" наголосили, що час відправлення евакуаційних потягів може змінюватися.

В Одеській області змінюється комендантська година

З 20 квітня в Одесі змінюється комендантська година. Її скоротили, вона триватиме з 22:00 до 05:00.

"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка запроваджено з 20 квітня 2022 року на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 22:00 до 05:00", – йдеться у повідомленні Одеської ОВА.

У комендантський час забороняється перебувати на вулиці без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

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У Львові завершать опалювальний сезон

20 квітня у Львові завершиться опалювальний сезон. Однак бюджетні установи – лікарні, поліклініки, школи, оранжереї та інші, можуть і надалі отримувати тепло на основі листів-звернень до теплопостачальних підприємств.

Опалювальний сезон у місті завершують через потепління.

"Щоб уникнути перегрівів і щоб мешканці зекономили кошти, опалювальний сезон завершуємо. Якщо ж будуть установи, яким необхідно отримувати тепло, а йдеться про медустанови, оранжереї, установи, де живуть вимушено переміщені українці тощо, то вони можуть надіслати лист-звернення до "Львівтеплоенерго" чи у "Залізничнетеплоенерго" і тепло їм подаватимуть", – зазначила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Фінський парламент почне розгляд питання про вступ до НАТО

Парламент Фінляндії цього тижня розпочне розгляд питання про вступ до НАТО. 20 квітня буде заслухано доповідь президента і міністерського комітету із зовнішньої політики та політики безпеки.

У доповіді міститься попередження про те, що Фінляндія має бути готова до великомасштабних і непередбачуваних ризиків у разі подачі заявки на вступ до НАТО. Як приклад у доповіді згадується зростання напруженості на фінсько-російському кордоні.

Командувач Силами оборони Тім Ківінен зазначив, що армія підтримає керівництво країни в переговорах з НАТО.