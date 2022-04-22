Охорона постаріла на 5 років! В ОП розкрили деталі, як зараз працює Зеленський

Генерал назвав три стратегічні помилки Росії на початку війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти готуються організовувати казани на сході України. Почалася наступальна операція. Росія втратила свою тактичну перевагу. У кого Федерація просила допомоги та які їхні подальші плани.

Про це розповів генерал-лейтенант запасу, військовий експерт Ігор Романенко телеведучому телеканалу "Україна 24" Євгену Кисельову в ефірі проекту Freedom.

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Ситуацію на фронті зараз можна як початок тієї наступальної операції, яку росіяни неодноразово переносили протягом трьох тижнів.

На думку Ігоря Романенка, такі дії можна одночасно вважати і продовженням того, що відбувається у східній операційній зоні. Там зараз знаходиться головне угруповання військ Російської Федерації.

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"Це наступальне угрупування, яке вимуштрували росіяни в підготовці, і це про багато що говорить. Говорить як про його якість у живій силі, і в озброєнні, яке вони могли там позбирати. Тому загалом, так чи так 95 тисяч, за оцінками іноземних експертів. 45 із них Збройні сили Російської Федерації і 30 так звана поліція ЛДНР. Насправді це ж ті Збройні сили Російської Федерації, правда доукомплектовували їх із призовного складу, який був на території ЛДНР, але

не тільки".

Військовий експерт зазначив, що проведення боїв на сході України насамперед пов'язане з бажанням росіян захопити кордони Луганської та Донецької областей, але не лише це.

"Також ставлять за ціль організувати славнозвісні котли. Тобто те угрупування, яке знаходиться в районі проведення операції об’єднаних сил, має там міцні оборонні споруди, підготовлені війська, і в них велике бажання оточити цю територію, розчленувати, знищити. Це зрозуміло. У свій час, у першій операції, так хотіли зробити з Україною, коли із дев'яти напрямків наносили удари, зараз зовсім інші сили й можливості".

Також Ігор Романенко прокоментував думки деяких експертів, які зазначали, що війни не буде через недостатню кількість російських військ біля кордонів України:

"Насправді треба прораховувати не тільки кількість солдатів, живої сили, а й бойовий потенціал. Так ось на початок війни бойовий потенціал Збройних сил Російської Федерації перевищував нас в три рази, тому, звісно, вони могли це робити".

Маючи таку перевагу, росіяни діяли дуже зухвало, але не стратегічно, зробивши, на думку Романенка, три великі помилки. Насамперед, вони недооцінили наші війська, переоцінивши свої. Не об'єктивно оцінили стан суспільства, чекаючи квітів та втечі керівництва з президентом. Також Захід став допомагати Україні озброєнням, фінансово та економічно.

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"От на основі того, що вони зробили такі помилки під час підготовки до операції, не дивлячись на те, що потенціал був у три рази більшим, і більш сучасне озброєння у порівнянні, ми третину цього потенціалу перемололи".

Військовий експерт розповів, що Росія зазнала значних втрат техніки і якщо Путіну байдуже на смерті солдатів, то техніку він наказав берегти. Крім цього, Шойгу літав до Китаю, у КНДР просив озброєння, гроші та продовольство. Допомоги Росія так і не отримала принаймні явної. Але Ігор Романенко наголошує, що від своїх планів окупанти не відмовилися.

"Ось такий стан угрупування, яке наступає, але це достатньо багато для того, щоб почати цю операцію і повільно просуватися, маючи на окремих напрямках тактичні успіхи. Так ось із півночі, із боку Ізюма, вони хочуть охопити, з півдня, з боку Попасної, і тут пробити нашу оборону, об'єднатися і потім організувати по котлу".

Але зараз, зазначає експерт, у них це не виходить і сподівається, що так буде й надалі.

Російську мову можуть скасувати

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень заявляв, що у наступному навчальному році у шкільній освіті України не буде такої дисципліни як "російська мова", що буде одним із наслідків вторгнення Росії в Україну Наразі до канікул необхідно замінити уроки російської мови іншими предметами. Кремінь раніше наголосив на важливості перегляду навчальної програми із зарубіжної літератури, адже в ній досі велика увага приділяється вивченню російських письменників.