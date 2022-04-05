Окупанти блокують Харківщину та штурмують Маріуполь – Генштаб ЗСУ

Станом на вечір 5 квітня російські окупанти продовжують перегруповуватися. Ворог не відмовився від мети проведення операції щодо встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Російські війська, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, продовжують застосовувати авіацію та артилерію для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та промисловості. Так, внаслідок обстрілу міста Рубіжне Луганської області окупантами пошкоджено цистерну з азотною кислотою.

У західному військовому окрузі РФ, з метою комплектування підрозділів, які зазнали втрат на території України, проводяться заходи прихованої мобілізації. Крім того, командування ЗС РФ намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів. У Читинському суворовському військовому училищі МВС Росії проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у "спеціальній операції" за межами РФ. Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до "виконання завдань" та готові до звільнення з військової служби.

На Сіверському напрямку триває вивезення залізницею та військово-транспортними літаками військової техніки ЗС РФ з території республіки Білорусь. Водночас виявлено переміщення окремих підрозділів збройних сил республіки Білорусь в напрямку державного кордону України. Не виключається проведення ротації підрозділів, що залучені до посилення охорони державного кордону Білорусі. Реклама

На Слобожанському напрямку триває блокада противником окремого району Харківської області. У населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти здійснюють пошук проукраїнськи налаштованих жителів та незаконне їх затримання.

У місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України. З цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд "документування".

На Донецькому напрямку противник, за підтримки авіації та артилерії, продовжує штурм міста Маріуполя. Реклама

На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Бердянськ, проводиться затримання місцевих жителів.