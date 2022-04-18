Окупанти готували пастку захисникам Маріуполя – радник міського голови

Окупанти продовжують обстрілювати та бомбувати "Азовсталь". / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі російські окупанти продовжують обстрілювати та бомбардувати "Азовсталь", застосовуючи всю наявну зброю.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Реклама

Що відбувається

"Весь день тривали бої в Лівобережному районі. Окупанти продовжують обстрілювати та бомбардувати "Азовсталь" із застосуванням всієї зброї", – написав він.

Крім цього, Петро Андрющенко заявив, що російські військові готували пастку нашим захисникам:

"Щодо ультиматуму та пропозиції здатись. Навіть розуміючи, що захисники не збираються здаватись, плани окупантів зрозумілі. За їхнім повідомленням, коридор для безпечного виходу мав бути позначений червоними прапорцями, але жодної мітки позначено так і не було. Що вкотре підтверджує пастку, заготовлену нашим захисникам".

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що спротив українських військових, які захищають Маріуполь, створює серйозні проблеми для російських військ на всіх оперативних напрямках.

Реклама

Читайте також: